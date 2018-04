FC Fulham trifft auf Lok Eberswalde

Dirk Schaal

Finow (MOZ) Eine ganze Weile zu tun hatte wieder das Organisationsteam des Finow-Cups bei der Auslosung der acht Vorrundengruppen. 48 U-12-Fußballmannschaften werden bei der 24. Auflage des Turnier vom 22. bis 24 Juni auf den Fußballplätzen am Wasserturm auf Torejagd gehen.

„In diesem Jahr lag der Fokus darauf, mehr Mannschaften aus der Region in das Turnier mit einzubinden. Das wurde an uns vonseiten des Fußballkreises und vieler Vereine so herangetragen und dem sind wir gern nachgekommen“, erklärte Marian Hanke, Chef des Organisationsteams. So sind mit Grün-Weiß Ahrensfelde und dem Eberswalder SC zwei Barnimer Teams das erste Mal dabei. Ihre Finow-Cup-Premiere feiern auch der Chemnitzer FC, der polnische Vertreter KS Stilon Gorzow, der SV Woltersdorf, SV Rangsdorf und der Hamburger Eimsbütteler BC. Neben Teams der deutschen Elitevereine sind auch wieder viele namhafte internationale Teams dabei. Der englische FC Fulham, Hella Verona aus Italien oder auch das Schweizer Team vom SK Sturm Graz werden sicher eine gewichtige Rollen um den Turniersieg spielen.

„Beim Austragungsmodus bleibt alles beim Altbekannten. Wir spielen die Vorrunde und daraus resultieren dann die Teilnehmerfelder für die Trost- und die Finalrunde“, erklärte Hanke. So spielen je 24 Mannschaften am Sonnabendvor- und -nachmittag um den Einzug in die Finalrunde am Sonntag.

„Wir bemühen uns, dass wir auch während des Turniers Spiele der gleichzeitig stattfindenden Fußball-WM zeigen können“, sagte Hanke. Aber auch drumherum wird es für die Kicker und die Zuschauer jede Menge zu erleben geben.

Zwei Nachrücker werden jedoch noch gesucht. „Grün-Weiß Piesteritz musste absagen. Und von Steaua Bukarest haben wir noch keine Bestätigung erhalten. Also suchen wir noch zwei Teams“, berichtete Hanke.(dl)

Weitere Infos: www.finowcup.de

Gruppe A

Hertha BSC Berlin, BFC Dynamo Berlin, VfL Halle, SV Pfefferwerk, SG Schönow/ Passow, SG Friedrichswalde/ Joachimstthal

Gruppe B

SK Sturm Graz, Hallescher FC, SG Langenberg-Benteler, Borussia Pankow, FV Preussen Eberswalde, FSV Fortuna Britz

Gruppe C

FC Schalke 04, KS Stilon Gorzow, Nachrücker 1

SC Borsigwalde Berlin, FSV Bernau, Eberswalde SC

Gruppe D

Hellas Verona, FC Hansa Rostock, FC Blau-Weiß Leipzig, Frohnauer SC, Pritzwalker FHV, 1. FC Finowfurt

Gruppe E

1. FC Magdeburg, FC Rot-Weiß Erfurt, Soccer for Kids Dresden, SV Bau-Union Berlin, RSV Eintracht, SV Jahn Bad Freienwalde

Gruppe F

VfL Bergen (TV), Chemnitzer FC, SV Rangsdorf,

SV Woltersdorf, Greifswalder FC, Fortuna Glienicke

Gruppe G

Hannover 96, SV Babelsberg 03, Hamburger Eimsbütteler BC, SC Staaken, Empor Koserow, GW Ahrensfelde

Gruppe H

FC Fulham, FC Energie Cottbus, Nachrücker 2

BSV Hürtürkel, FSV Lok Eberswalde, SG Finow/ Lichterfelde