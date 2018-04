FC Schwedt kündigt Wechsel im Traineramt an

Jörg Matthies

Schwedt/Angermünde (MOZ) Noch sind in der Fußball-Landesliga elf Partien der Saison 2017/18 zu absolvieren, da zurrt der FC Schwedt bereits wichtige Personalien für das nächste Spieljahr fest. Der Verein hat jetzt verkündet, dass sich Marcus Erben auf eigenen Wunsch vom Trainer-Amt zurückzieht. Tomasz Lapinski und Uwe Zenk werden das neue Führungsduo.

Erben habe den Vorstand informiert, seine Trainertätigkeit Mitte Juni zu beenden. Der Vorstand hat daraufhin sehr schnell erfolgreich eine neue Lösung gefunden: Der aktuelle Abwehr-Chef des Landesligisten, Tomasz Lapinski, wurde als Coach gewonnen. „Ihm zur Seite wird Uwe Zenk als Co-Trainer stehen. Mannschaftsleiter bleibt Peter Jäger“, verlautet aus dem FCS-Vorstand. Man sei „sehr froh darüber, dass Erben dem Verein als Ansprechpartner zu diversen Themen erhalten“ bleibe.

Beim neuen Duo sei man „davon überzeugt, dass beide aufgrund umfangreicher Erfahrungen als Trainer vor allem im Nachwuchs die konzeptionelle Ausrichtung des Vereins in den nächsten Jahren bestmöglich umsetzen werden. Beide kommen aus den eigenen Reihen und haben sich bei uns wie viele andere Übungsleiter im höchsten Maße langjährig für den Verein engagiert“, schreibt Vorstandsmit-­glied Robert Figur dieser Zeitung.

In den nächsten Jahren solle „eine attraktive Mannschaft mit hohem Identifikationsgrad“ geformt und die „überfällige Verjüngung des Kaders künftig noch stärker durch Spieler des eigenen Nachwuchses“ realisiert werden. Viele Talente der Großfeld-Teams „werden ihren Platz in unserer Ersten finden“, heißt es eindeutig. Selbstverständlich heiße man auch geeignete Neuzugänge aus der Region willkommen.

Beim Liga-Kontrahenten Angermünder FC drehte sich bereits in der Winterpause das Trainer-Karussell: Matthias Kandula übernahm den Job von Vereinspräsident Thomas Bönisch und imponiert mit einer beachtlichen Bilanz: Aus sechs Partien, davon eine nachgeholte noch aus der Hinrunde, gab es zehn Punkte für den AFC. Wichtig war vor allem das 3:0 beim unmittelbaren Kontrahenten im Abstiegszweikampf (SG Michendorf). Was ist diesmal beim Tabellensechsten in Zehdenick möglich? In einer Woche reist dann der Tabellenführer aus Petershagen-Eggersdorf auf dem Jahnsportplatz an.