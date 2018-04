Ticket für Junioren-DM gelöst

Yvonne Bunke

3 (MOZ) Die Kunstradfahrerinnen Julia Bunke und Isabelle Keller von der SG Rauen haben sich für die deutschen Junioren-Meisterschaften Ende April qualifiziert. Das Duo wurde bei den 3. Junior Masters im unterfränkischen Elsenfeld Neunter im Zweier der Juniorinnen und löste damit das Ticket.

Dieser Bundeswettkampf im Kunstradsport war die finale Möglichkeit für die Rauenerinnen, sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Es galt im Einer unter die besten 20 zu kommen und im Zweier unter die besten 15.

Am Ende dieser Konkurrenz war die Freude bei Julia Bunke und Isabelle Keller groß, denn das viele Training hatte sich ausgezahlt. Sie zeigten ihre Kür auf den Rädern konzentriert und mit nur kleineren Ausführungsfehlern den Bundeskampf-richtern vor. Das Duo erhöhte seine bisherige Bestmarke um ganze neun Punkte und konnten ein Konkurrenzpärchen überholen. Ausgefahrene 76,67 Zählern bedeuteten am Ende den neunten Platz beim DM-Halbfinale und damit die Fahrkarte zu den Titelkämpfen der Junioren Ende des Montas in Nufringen. Bis dahin heißt es natürlich fleißig weiter zu trainieren, um eine möglichst gute Platzierung zu erzielen.

Nicht so gut lief es für Julia Bunke bei dem sehr großen Starterfeld im Einer. Insgesamt schafften die Qualifikationsnorm bei den Landesmeisterschaften in ganz Deutschland 43 Kunstradfahrerinnen. Die aufgestellten Punkte liegen hier sehr eng beieinander und da ist jeder noch so kleine Fehler entscheidend auf die Platzierung. Die Rauenerin war sehr aufgeregt und musste das Rad einmal verlassen, was sie wertvolle Zähler kostete. Am Ende hieß es 100,99 ausgefahrene Punkte und Platz 31.

An diesem Wochenende starten zehn Sportlerinnen der SG Rauen bei einem internationalen Wettkampf in Worms.