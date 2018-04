FSV Union verliert bei Viktoria 0:1

Martin Ramos

Berlin (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben in der Regionalliga Nordost nach fünf ungeschlagenen Spielen in Folge wieder eine Niederlage kassiert. Beim FC Viktoria Berlin verloren sie am Mittwochabend mit 0:1 (0:0).

Was die Unioner in den vorherigen Spielen noch auszeichnete, ließen sie diesmal vermissen. Dementsprechend und verständlich war Trainer Matthias Maucksch sauer: „Mich ärgert es, dass wir hier Punkte liegen lassen haben.“

Das Spiel war chancenarm und ohne große Höhepunkte, dafür sehr zweikampflastig, mit mehr Anteilen für den gastgebenden FC Viktoria. Doch klare Möglichkeiten spielten sich auch die Himmelblauen nicht heraus. Ugurcan Yilmaz bekam eine Hereingabe nicht unter Kontrolle (5.), Burim Halili wehrte den Versuch von Daniel Kaiser ab (7.), der Schuss aus der Drehung von Justin Hippe ging weit daneben (27.) und der Kopfball von Chris Reher fand den Weg weg vom Tor (34.). Keine Bedrohung also für Union-Schlussmann Niklas Bolten.

Die Fürstenwalder waren mehr mit sich selbst beschäftigt und konnten wenig Akzente nach vorn setzen. Dennoch gelangen zwei Lichtblitze. Rico Gladrow passte in die Tiefe, wo Andor Bolyki den Ball stark erlaufen hatte, doch anstatt mit links zu schießen, legte er das Spielgerät zu weit nach rechts, so dass Torwart Pascal Kühn parieren konnte (25.). Auch Kemal Atici stand frei vor dem Tor der Berliner. Er erkämpfte sich den Ball von Tobias Gunte, zielte auf die lange Ecke, schoss jedoch knapp daneben (30.).

In der zweiten Halbzeit war zunächst Viktoria bemüht, das Spiel und den entscheidenden Treffer zu markieren. Die Berliner waren in ihren Abschlüssen aber nicht genau genug. Reher zog über die Latte (47.) und Can Sakar in die Arme von Bolten (54.). Die beste Chance vergab dann der eigentlich so treffsichere Ümit Ergirdi. Eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des FSV nutze der Viktoria-Kapitän, doch wollte er es zu genau machen und Bolten konnte noch zur Ecke lenken (64.).

Und währenddessen die letzten 15 Minuten anbrachen, fragten sich die Zuschauer, ob hier überhaupt noch eine Mannschaft in der Lage sein würde, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Dafür musste Batikan Yilmaz ran: Kontakt eins – Mitnahme, Kontakt zwei – Abschluss – Treffer. Kurz nach seiner Einwechslung gelang ihm die Führung.

In den letzten zehn Minuten waren dann auf einmal die Fürstenwalder da. Chance um Chance kam jetzt Richtung Tor der Berliner. Will Siakam probierte den Fallrückzieher am Fünfmeterraum, anstatt einzuschieben (81.), Atici köpfte freistehend am Elfmeterpunkt über die Latte (82.). Zudem wurden sämtliche Ecken und Freistöße von der Abwehr der Heimelf geklärt und so der knappe Erfolg gesichert.

„Es war ein sehr schwieriges Spiel. Wir haben diszipliniert und zweikampfstark dagegen gehalten. Deswegen ist der Sieg nicht unverdient“, sagte Viktoria-Trainer Thomas Herbst. Union-Coach Matthias Maucksch sah keine Bissigkeit, keine Aggressivität. „Und eine Höhe, die uns nicht gut zu Gesicht steht, hat uns die Punkte gekostet. Wir werden intern Klartext reden und das auswerten. Die Körpersprache hat mir nicht gefallen.“

Die ist am Sonntag auf jeden Fall gefragt. Denn da müssen die Unioner ab 13.30 Uhr bei Tabellenführer Energie Cottbus ran – drei Wochen nach dem Heim-2:3 im Landespokal-Halbfinale gegen die Lausitzer.