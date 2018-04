Abspaltung von Greiffenberg

Oliver Schwers

Peetzig (MOZ) Der kleine Ort Peetzig will nicht mehr fünftes Rad am Wagen sein. Die bisher zu Greiffenberg gehörende frühere Vorwerk-Siedlung könnte sich zum 24. Ortsteil der Stadt Angermünde mausern. Das zumindest plant eine Initiativgruppe.

Nur ein paar Meter hinter der Eisenbahnbrücke beginnt Peetzig. Eine Straße, die in den Wald führt, 34 bewohnte Häuser, ein Gutshof, ein wunderschöner Strand am gleichnamigen See, 91 Einwohner – das ist die ganze Idylle. Im Sommer herrscht reges Badetreiben, weil der Fernradweg Berlin-Usedom Besucher direkt am Peetzigsee ins Wasser treibt.

Ursprünglich gab es hier nur ein Vorwerk, bevor in folgenden Jahrzehnten Landarbeiterhäuser und später neue Eigenheime entstanden. Aufgrund dieser Siedlungsentwicklung sei Peetzig über Jahrhunderte ohne „verbindende politische und soziale Struktur“ geblieben, meinen Jonas Herms, Axel Kalhorn und David Werdin. Die drei jungen Leute leben hier und haben sich Gedanken gemacht. Mit dem Aufbau einer demokratischen Mitwirkungsstruktur würden sich Gemeinsinn und Bürgerengagement entwickeln. Vor allem durch den Zuzug von jungen Leuten sei das notwendig.

In Peetzig regt sich das Selbstbewusstsein. Hat der Ort bislang als Anhängsel zur früher selbstständigen und später nach Angermünde eingemeindeten Stadt Greiffenberg gehört, soll nun Gleichberechtigung herrschen. Mit dem Aufstieg zum 24. Ortsteil der Stadt Angermünde könnte ein eigener Ortsteil entstehen. Separatisten in der Uckermark? Und das im 21. Jahrhundert? „Wir wollen nicht falsch verstanden werden und machen Greiffenberg und dem Ortsbeirat auch keinen Vorwurf“, sagt Axel Kalhorn. „Wir haben aber das Gefühl, jetzt selbst etwas machen zu müssen.“

Entscheiden darüber muss die Stadtverordnetenversammlung Angermünde. Deren Fraktionschefs wissen Bescheid. Die Chancen stehen nicht schlecht, sind doch in den vergangenen Jahren auch Dobberzin und Zuchenberg diesen Weg gegangen. Mehr politisch aktive Mitstreiter in den Orten unterstützen am Ende die Stadtverwaltung und sind Ansprechpartner der Bürger. „Wir wollen im Dorf eine Möglichkeit von gleichberechtigter Teilhabe etablieren“, sagt Jonas Herms. „Der Ortsbeirat ist als kleinstes demokratisches Gremium dazu die passende Struktur.

Als Riesenvorteil des neuen Selbstbewusstseins sieht das Dreigestirn die „Jungfräulichkeit“ in Peetzig. Gerade weil weder Ortsbeirat noch andere Strukturen existieren, könnten im besten Falle alle Einwohner neugierig reagieren und mitmachen. „Es geht uns um organisierte Begegnung“, sagt Axel Kalhorn. Bisher habe es lediglich das Strandfest gegeben.

Äußerst verhalten reagiert darauf der Greiffenberger Ortsvorsteher. „Ich habe keine Worte“, sagt Hans-Georg Zill. „Peetzig ist noch nie alleinstehend gewesen, war einst Vorwerk und Rodungsplatz. Ein Bürger des Ortes war immer im Ortsbeirat Greiffenberg vertreten. Darauf haben wir geachtet. Alle Ausgaben wurden aus dem Haushalt von Greiffenberg bezahlt. Ich halte das jetzt für eine völlig unnötige Geldausgabe. Ich bin noch unschlüssig, was hinter der Sache steckt.“

Zill hat in der Zwischenzeit mit den Fraktionen der Stadt gesprochen und einen Brief an den Angermünder Bürgermeister verfasst, der bereits informiert war. „Wir haben als Ortsbeirat im Vorfeld nicht mal eine Einladung erhalten und finden das unmöglich, wie mit uns umgegangen wird. Das ist auch kein seriöser Umgang mit den Bürgern von Greiffenberg.“

In der Stadt Angermünde gibt es noch viele weitere Vorwerke und Siedlungsplätze, die bisher nicht eigenständig sind.

Am 15. April findet um 15 Uhr eine Einwohnerversammlung statt, zu der die Initiative „Peetzig #MeineWahl“ in die Schmiede eingeladen hat.