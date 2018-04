Aldi-Erweiterungspläne stoßen auf große Bedenken

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Aldi hat Erweiterungspläne. Nein, der Discounter will nicht aufstocken und über seinem Markt Wohnungen bauen wie in Berlin. In Eberswalde geht es „nur“ um eine Vergrößerung der Verkaufsfläche. Da der Discounter an der Bergerstraße 113 jedoch von knapp 800 auf gut 1000 Quadratmeter wachsen will, was einem Plus von etwa 25 Prozent entspricht, ist ein Planverfahren nötig.

Während der jüngsten Bauausschusssitzung stellte ein Vertreter des Unternehmens die Pläne vor. „Wir fühlen uns an dem Standort wohl“, erklärte er. Bekanntlich war Aldi 2008 von der Rathauspassage an die Bergerstraße gewechselt, hatte dort neu gebaut. Unterdessen sei dieser Neubau in die Jahre gekommen, der Markt sei nicht mehr zeitgemäß. Es gebe keinen separaten Backwarenraum. Und die Schaufenster seien zu klein, nannte der Mann zwei Defizite. Zudem hat der Discounter bekanntlich seine Verkaufsstrategie verändert. So wolle man mit einem modernen Einrichtungs- und Präsentationskonzept, mit einem frischen Design dem geänderten Kundenverhalten und dem zunehmenden Wettbewerb, auch mit dem Internethandel, Rechnung tragen.

Deshalb soll der Markt durch einen zehn Meter langen „Kopfanbau“ nach vorn erweitert werden. Mit bodentiefen Schaufenstern. Ein weiterer Anbau soll die neue Backstrecke sowie ein barrierefreies Kunden-WC aufnehmen. Ferner soll im Zuge der Umbauarbeiten die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden. Mit der Erweiterung gingen freilich einige Parkplätze verloren, räumte der Unternehmensvertreter ein und warb bei den Abgeordneten um Zustimmung für die Umbaupläne.

Doch beim Bauausschuss lösten die erwartungsgemäß nicht unbedingt Freude aus. Die Begeisterung hielt sich klar in Grenzen. „Jede Erweiterung eines großen Marktes, eines Discounters, ob Aldi oder sonst wer, tut unseren kleinen Einzelhändlern weh“, befand Viktor Jede (Bündnis Eberswalde) prompt. Ähnlich sieht es Hans Mai. Auf der anderen Seite, so der SPD-Abgeordnete, müsse man zur Kenntnis, dass die Eberswalder den Discounter eben gut annehmen. Frank Banaskiewicz (Bürgerfraktion) redete Klartext: „Einem Wohnungsbauvorhaben hätte ich sofort zugestimmt, aber bei der Verkaufsfläche bin ich strikt gegen eine Vergrößerung.“ Richard Bloch, sachkundiger Bürger, wollte indes wissen, ob sich an der Gestaltung der Rückfront etwas ändert. Das Grundstück grenze an den viel befahrenen und bei Touristen beliebten Treidelweg. Von daher wäre eine optische Aufwertung wünschenswert. Diesen Hinweis gab auch der Vertreter des Sanierungsbeirats. Gleichzeitig regte er eine E-Ladestation an. In puncto Rückfront sicherte der Aldi-Mann Kompromissbereitschaft zu.

Baudezernentin Anne Fellner schlug dem Ausschuss schließlich vor: „Wir sammeln Ihre Ideen und gehen ins Verfahren.“ Die Kosten für den Bebauungsplan habe freilich das Unternehmen zu tragen. (vp)