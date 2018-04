Aufklären an der Schönower Straße

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Das neue Verkehrszeichen „Gehweg, langsame Radfahrer frei“ ist seit zwei Tagen an der Schönower Straße angebracht worden. Die Straßenverkehrsbehörde fand damit gemeinsam mit der Gemeinde einen Kompromiss, dem umfangreiche Proteste vorausgegangen waren. Der Gehweg zwischen Alt-Zepernick und Schönow ist an einigen Stellen, vor allem im Bereich des S-Bahnhofs Zepernick, zu schmal. Das war eine Begründung, um ihn als kombinierten Geh- und Radweg zu belassen. Am Donnerstag wurde das Modellprojekt Panketal von vielen Informationen, Flyern und Gesprächen am Straßenrand flankiert.

Mit dabei war Sandra Horvat vom Fachdienst Verkehrsflächen aus der Panketaler Verwaltung, Polizeihauptmeisterin Cornelia Jobs von der Abteilung Prävention und Verkehrsaufklärung sowie Hans-Peter Krüger und Walter Papritz von der Kreisverkehrswacht Barnim. Schnell kristallisierten sich vor Ort Schwerpunkte des Fehlverhaltens vieler Radfahrer heraus. Meist wurde auf der falschen Straßenseite gefahren. „Aus Gewohnheit und weil alle das tun“, sagte eine Seniorin, die ihren Namen nicht nennen wollte. Schüler hatten meist laute Musik im Ohr, einige sogar das Funktelefon ohne Freisprechfunktion im Einsatz.

Dabei sei nun mehr denn je die gegenseitige Rücksichtnahme vonnöten. Denn mit dem neuen Verkehrszeichen sollen schnelle Radfahrer auf die Schönower Straße verwiesen werden, langsame aber sehr rücksichtsvoll gegenüber den Fußgängern unterwegs sein, wie Sandra Horvat betonte. „Alle müssen sich an die Regeln halten“, stellte auch Polizeihauptmeisterin Jobs klar. „Denn Konfliktpotenzial ist da.“

Nicht alle Panketaler, die gestoppt und angesprochen wurden, reagierten verständnisvoll. Doch die Beteiligten blieben ruhig. „Warum trägst du keinen Helm“, fragte Cornelia Jobs einen Jungen. Der gab zu, es sei zu warm und er hätte ihn vergessen. Schnell wurde anschaulich erläutert, welche Folgen ein Sturz haben könnte und wie wichtig die Sicherheit vor allem der Kinder sei.

Die Kreisverkehrswacht hatte eine ganze Reihe Informationsmaterialien dabei. Auch zum Rathausfest am Sonnabend will sie präsent sein, wie Walter Pap­ritz informierte. Dann wird das vom Bundesverkehrsministerium geförderte Aufklärungsvorhaben in die nächste Runde gehen - mit Fahrradparcours, Pedelecs, Codierung und vielen Informationen.

Auch die Gemeinde wolle weiter informieren, betonte Sandra Horvat. So werde derzeit beim Landkreis geprüft, ob auf Teilen der Schönower Straße Tempo 30 eingerichtet werden sollte. „Dann fühlen sich vielleicht auch viele Radfahrer etwas wohler“, so Horvat. „Der Fußweg soll für alle sicher sein.“ (li)