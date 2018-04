Dünge-Gesetz sorgt für Konflikte

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Während Wetterkapriolen den Landwirten deutschlandweit im vergangenen Jahr zu schaffen machten, kamen die in Märkisch-Oderland glimpflich davon. Das bestätigt der Bericht zur Landwirtschaft, der dem Kreistag am Mittwochabend vorgelegt wurde. Eine Herausforderung bildet die neue Düngeverordnung.

Wo Nutztiere gehalten werden, fallen Mist, Jauche, Einstreu oder Gülle an. Ein Fakt, den in erster Linie jene zu spüren bekommen, die in unmittelbarer Nähe von Ställen leben. Doch was einst turnusmäßig auftrat, wird jetzt zur Dauerbelastung. Im Juni 2017 trat die neue Düngemittelverordnung in Kraft. „Das stellt die Tierhalter, von denen es ohnehin immer weniger gibt, vor neue Herausforderungen“, betonte Henrik Wendorff. Der Woriner Landwirt sitzt für den Bauernverband im Kreistag und hat als Präsident des Landesbauernverbandes den Blick weit über die Kreisgrenzen hinaus. „2017 war das erste Versuchsjahr“, machte er deutlich. „Wir lagern diese Produkte jetzt neun Monate. Das heißt, die Unternehmen müssen investieren, um die vom Gesetzgeber geforderten Lagerstätten zu schaffen.“

Wie konfliktbelastet das Thema ist, zeigt das Beispiel Güllebehälterbau in Altwustrow. Die Einwohner wehren sich vehement gegen den Bau einer 6500 m3 fassenden Anlage. In einem weiteren Tagesordnungspunkt stand die Petition von Udo Schagen aus Altwustrow zur Diskussion. Die zunächst geplante Antwort, die Kreistagsvorsitzende Sibylle Bock (SPD) verlas, wurde noch einmal zurück gestellt. Darin wird erläutert, dass es sich um ein baurechtliches Verfahren handelt und der Kreistag damit nicht zuständig sei. Mehrere Abgeordnete machten deutlich, dass sie hinter den Alttwustrowern stehen. Der Kreistag habe die Aufgabe, die Verwaltung zu kontrollieren, so Norbert Buchholz (CDU). Jörg Grundmann (Linke) forderte, dass auch der Petent gehört wird. „Dann bleibt nur bürgerlicher Ungehorsam“, befand Burkhard Miesterfeld (FDP/BVB-Freie Wähler). Den Fraktionen wurde eingeräumt, sich mit der Antwort zu beschäftigen und mögliche andere rechtliche Auffassungen einzubringen. Udo Schagen wird in den nächsten Kreisausschuss eingeladen. Dann soll noch einmal der Sachverhalt erörtert werden. Die Beigeordnete Carla Bork (SPD) machte allerdings deutlich, dass der Landwirt eine gültige Baugenehmigung hat. Alle Versuche, im Nachgang einen anderen Standort zu finden, seien gescheitert. Altwustrow wird nicht der letzte Fall bleiben. Jan Paepke, Leiter des Landwirtschaftsamtes, verwies im Bericht auf eine Zunahme der Bauanträge für die Errichtung von Gülle- und Gärrestelagern.

Jan Paepke unterstrich die Bedeutung der Landwirtschaft an der Wertschöpfung im Landkreis. Märkisch-Oderland hat 2017 bessere Ergebnisse in der Feld- und Tierwirtschaft erreicht als der Durchschnitt des Landes. Bei Wintergerste (auf 10 755 ha) wurde ein Ertrag von 67,9 dt/ha erreicht, 5,9 mehr als im Jahr zuvor. Für Getreide insgesamt (64 694 ha) wurde ein Durchschnittsertrag von 367,1 dt/ha verbucht. Allerdings haben 17 von 600 Unternehmen im Kreis einen Antrag beim Land um Zahlung von Zuschüssen wegen witterungsbedingter Ausfälle gestellt, machte Henrik Wendorff deutlich. „Das heißt, sie hatten mindestens 30 Prozent Einkommensverlust. Geflossen ist bisher kein Cent.“ Er bat die Verwaltung, die Verfahren zügig zu bearbeiten, wenn sie im Mai – wie vom Land angekündigt – zu entscheiden sind. „Es geht immer um Liquidität“, betonte Wendorff. Das betreffe auch die noch ausstehende Zahlung der von den Bauern erbrachten Leistungen im Kulturlandschaftsprogramm, wo ebenfalls noch kein Geld floss.

Als relativ stabil wertete Jan Paepke die Tierbestände. Ausgenommen seien jedoch die Schafe. Märkisch-Oderland sei noch immer der schafreichste Kreis im Land, doch der Rückgang um mehr als 3000 Tiere auf nunmehr 15 978 besorgniserregend. Grund seien die niedrigen Vermarktungserlöse.

Angestiegen ist hingegen die Geflügelproduktion auf mehr als 1,1 Millionen Tiere. Weitere Investitionen – wie in Hohenstein bei Strausberg sowie Sachsendorf und Reitwein – seien geplant. Trotz geplanter höherer Haltungsstandards zeigen sich auch hier Akzeptanzkonflikte.