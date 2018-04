Intelligente Ladestationen und Roboter-Busse

Am Donnerstag eingeweiht: Ein Elektrobus der BVG dockt an Berlins erster intelligenter Ladestation an. Durch die Einbindung in das Energienetz können die Batterien von E-Bussen künftig zur Stabilisierung der Netze beitragen, hoffen Forscher auf dem EUREF-Campus in Schöneberg. © Foto: dpa/Christophe Gateau

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Roboter-Busse, die per App-Klick Fahrgäste von der Wohnung zur S-Bahn bringen. Linien-Busse, die sich intelligent laden, dass sie bei Flaute wieder Energie in das Stromnetz zurückgeben: Was nach Science-Fiction klingt, wird auf einem Schöneberger Forschungscampus derzeit schon getestet.

Wer in die Stadt der Zukunft will, der muss nur dem Schöneberger Wahrzeichen folgen. Der Gasometer, der mit seinem stählernen Gerippe 78 Meter in den Himmel ragt, speicherte einst 160 000 Kubikmeter Gas für die Berliner und ihre Straßenbeleuchtung. Neben dem Industriedenkmal hält hundert Jahre später nun ein Solaris New Urbino 12 Electric an einer Schnellladestation. Der Fahrer muss lediglich die Handbremse ziehen. Wie von Geisterhand senkt sich der vollautomatische Ladearm von oben auf das Busdach herab, drahtet sich straßenbahnartig an und speist Strom in das gelbe Fahrzeug, das sich optisch nicht groß von einem normalen BVG-Bus unterscheidet.

An der neuen in Berlin bisher einmaligen Schnellladestation können Busse Energie tanken, während die Fahrgäste aus- und einsteigen. Auf dem Campus soll dazu erforscht werden, wie man „intelligent laden“ kann. „Das heißt, wie die E-Busse mit ihren Batterien sogar als Speicher dienen können, die bei Engpässen sogar wieder Energie in das Stromnetz zurückgeben“, erklärt Andreas Laske, Innovationsmanager von Siemens. Das sei vor allem in Bezug auf die Energiewende und die schwankende Belastung bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien relevant.

„Da könnte unsere Flotte von derzeit 1400 Bussen in der Zukunft einiges an Lastenausgleich schaffen“, glaubt auch Sigrid Evelyn Nikutta, Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Die neue Anlage soll ab sofort dem Praxistest unterzogen werden und im Morgen- und Abendverkehr den Betrieb der Linie 204 verstärken.

Bereits seit 2015 fährt die BVG auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Zoo und Bahnhof Südkreuz mit vier Elektrobussen. Sie werden noch induktiv, also quasi wie elektrische Zahnbürsten, an den Endhaltestellen geladen. Allerdings hatte es auf der Test-Linie mit echten Fahrgästen wegen technischer Probleme auch immer wieder Ausfälle gegeben. „Unsere 1,2 Millionen Buskunden täglich wollen pünktlich fahren“, betonte Nikutta während der Einweihung der Ladestation am Donnerstag. Dazu müsse vor allem die Infrastruktur stimmen.

Die neue intelligente Ladestation, die E-Busse quasi bei Bedarf in nur wenigen Minuten laden kann, hätte da einen besonderen Charme, so Nikutta. „Denn was nützt es, wenn wir schon bei den Fahrten in unsere großen Betriebsbahnhöfe in den Außenbezirken viel Energie verbrauchen?“

Der Schöneberger Campus des Europäischen Energieforums (kurz EUREF) liegt dagegen nur vier Kilometer vom Kudamm entfernt. Auf dem 5,5 Hektar großen, von Bahntrassen abgeschotteten Gelände will Berlin beweisen, dass die Energiewende machbar ist. Unternehmen und Startups entwickeln mithilfe des Bundesforschungsministeriums ökologisch und ökonomisch nachhaltige Verkehrs-Lösungen.

Während die Teilnehmer einer Konferenz der landeseigenen Agentur für E-Mobilität in der neuen Campus-Kantine Bio-Burger ordern, dreht draußen „Emely“ ihre Runden. Der fahrerlose Minibus soll in den kommenden Wochen nicht nur Mitarbeiter und Gäste über das Gelände von Haltestelle zu Haltestelle fahren, sondern auch wie ein Taxi geordert werden können. Die entsprechende App dafür ist erst einmal nur 200 Testern vorbehalten. Ab Sommer können dann alle Emily auf dem Gasometer-Gelände bestellen. Langfristig soll der Testbetrieb auf öffentliche Straßen ausgeweitet werden und Fahrgäste von der S-Bahnstation bis zur Wohnungstür fahren.