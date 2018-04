Fürstenwalder 25-mal auf dem Podium

Renee Freyer

Frankfurt/Brandenburg (MOZ) Die Boxer des BC Fürstenwalde haben bei den Landesmeisterschaften, die in dreimal zwei Veranstaltungen im Bundesleistungszentrum Frankfurt sowie in der Sporthalle am Alfred-Messel-Platz in Brandenburg an der Havel ausgetragen wurden gleich 16 Titel eingeheimst. Hinzu kamen nach verlorenen Finalkämpfen vier Silbermedaillen sowie und fünf dritte Plätze.

Leider hatten aber mangels Gegnern nicht alle 25 Schützlinge der Trainer Eckardt van den Brand, Andre Schumacher und Renee Freyer Gelegenheit, sich die Podestplätze tatsächlich im Ring zu erkämpfen, vor allem in der Altersklasse der Schüler (10 bis 12 Jahre) sowie bei den Kadetten (13/14). Immerhin qualifizierten sich zehn Faust-kämpfer für die Deutschen Meisterschaften im Frühjahr und Frühsommer.

Hervorzuheben ist der Landesmeistertitel von Mustafa Amir. Der aus Afghanistan geflüchtete, die im Fürstenwalder Heim für alleinreisende Jugendliche lebt, absolvierte seine ersten Kämpfe überhaupt, gewann in der Klasse bis 69 Kilogramm der Jugend (17 und 18 Jahre) sowohl gegen Mousa Alshehab (Aufbau Eisenhüttenstadt) als auch im Finale gegen Maurice Penner vom Boxclub Oranienburg vorzeitig, unterstrich sein Talent und seinen Trainingsfleiß.

In einem reinen Fürstenwalder Finale standen sich in der Klasse bis 64 kg der Deutsche Jugend-Meister Nabil Stein und Vizemeister Dawid Szymiczek gegenüber, der seit vielen Jahren an der Frankfurter Sportschule trainiert und mit 2:1-Richterstimmen gewann.

Beide sind bei den Deutschen Meisterschaften im Juni in Velbert dabei, wo auch der aus Kamerun stammende Inoussa- Noudine Yende die Fürsten-walder Riege im Schwergewicht vertritt.

Derweil bereiten sich Ibragim Martazanow, Louis Hellwig und Paul Trafnick auf die Titelkämpfe der 15 und 16 Jahre alten Junioren vor, die noch in diesem Monat in Binz stattfinden. Im Mai folgen dann im brandenburgischen Lindow die Meisterschaften der Kadetten, für die Timmy und Fabrice Böhme, Kacper Szymiczek und Moussa Kassab qualifiziert sind. Im Vorfeld gibt es noch diverse Turniere in Berlin sowie Sondertrainung und ein Trainingslager.

Derweil laufen bereits die Vorbereitungen für die Offenen Kreismeisterschaften mit Teams nicht nur von Brandenburger Vereinen am ersten Juni-Wochenende in der Fürstenwalder EWE-Sporthalle.