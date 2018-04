Sturmschäden fast vollständig aufgearbeitet

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Zwischen 2000 und 3000 Festmeter Holz sind im über 1000 Hektar großen Stadtforst Strausbergs Opfer der Sturmtiefs Xavier und Herwart geworden. Jetzt sind die Schäden weitestgehend aufgearbeitet.Dafür bedankte sich Bürgermeisterin Elke Stadeler am Donnerstag bei den Forstwirten.

Die freie Fläche, an der sich Bürgermeisterin Elke Stadeler mit Stadtförster Heiko Wessendorf, den vier städtischen Forstwirten und den Medien traf, sah am 2. November noch wüst aus. In den Wochen nach dem Sturmtief Xavier vom 5./6. Oktober 2017 waren Marc Fuhrmann, Max Gütschow, Andreas Sprotte und Wolfgang Blanek dort mit den Motorsägen im Dauereinsatz. Reihenweise waren ausgewachsene, aber eigentlich noch nicht schlagreife, Eichen den Windböen zum Opfer gefallen, lagen kreuz und quer auf dem Areal am Turmgestell in Richtung Spitzmühle. „Die Arbeit war nicht nur sehr schwierig, sondern auch sehr gefährlich. Das Abstocken ist ja nicht mit dem geordneten Fällen vergleichbar. Das Holz steht unter Spannung, jederzeit kann es in unberechenbarer Richtung reagieren“, erläutert Stadtförster Heiko Wessendorf beim Ortstermin am Donnerstagmittag.

Bürgermeisterin Elke Stadeler sagt: „Ich bin besonders froh, dass Sie diese schwere Arbeit ohne einen Arbeitsunfall, ohne jede Verletzung bewältigt haben. Dafür möchte ich mich heute bei Ihnen bedanken.“ Sie stehen vor einer langen Reihe abgelegter dicker Eichenstämme. „Das dürften zwischen 50 und 60 Festmeter sein“, schätzt Heiko Wessendorf. Es sei schade, dass der Eigenbetrieb Stadtforst diese Eichen lange vor der Zeit entnehmen musste, aber er hatte ja keine Wahl: „Ja, die hätten noch eine Weile weiter wachsen können“, sagt der Grünrock.

Am Waldboden waren schon Buchenpflanzen gesetzt worden, um eine nahtlose Waldverjüngung in ein paar Jahren zu gewährleisten. Diese Buchen haben jetzt freie Bahn, allerdings auch keinen natürlich Schutz durch die älteren Bäume mehr.

Die Eichen sind schon verkauft. Auch angesichts der massenhaften Sturmschäden bundesweit sei ihr Wert nicht gesunken, sagt Heiko Wessendorf: „Eiche ist immer gut nachgefragt und als Holz auch gut zu lagern.“ Was man von Nadelholz nicht sagen kann. Da drohen Verblauung und Käferbefall, aber auch Preisverfall: „Der Holzmarkt schlägt derzeit Kapriolen. Es gibt natürlich ein immenses Überangebot an Nadelholz.“ Der Stadtforst habe aber gute und langjährige Lieferbeziehungen zu Abnehmern, so dass er von manchen Kapriolen nicht so stark betroffen sei.

Derzeit hat Wessendorf rund 1500 Festmeter Holz in den Büchern und vermarktet. Grob geschätzt, wird er weit mehr als 2000 Festmeter verkaufen müssen. Insgesamt rechnet er mit an die 3000 Festmeter Holz Sturmschäden aus „Xavier“ und „Herwart“. Doch auch vom Sturmtief „Friederike“ war Strausberg indirekt betroffen, auch wenn es vornehmlich in Südbrandenburg, Sachsen-Anhalt und im Westen der Republik tobte. „Die Kapazitäten an schwerer Rücketechnik, also Forstspezialschleppern, waren ausgelastet. Und ohne die konnten wir auch diese Eichenstämme nicht bewegen“, weist er auf die eindrucksvolle Reihe.

Die monatelange Aufarbeitung der Sturmschäden habe auch den Jahresarbeitsplan für den Eigenbetrieb weit zurückgeworfen. „Sonst schlagen wir planmäßig Holz ein, haben damit eine Baustelle, an der wir konzentriert arbeiten. Bei solch einem Schadensereignis haben wir aber die Schäden über den gesamten Forst verteilt und bekommen dann noch viele Hinweise von Bürgern über Gefahrenstellen, denen wir auch nachgehen müssen.“