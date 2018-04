Jubilar mit Nachwuchssorgen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) „Der Chor ist mein Leben“, sagt Eva Robeck. Die 77-Jährige greift sich ihr Liederbuch und mischt sich unter die anderen Sopranistinnen, die sich im Speiseraum des DRK-Altenheims zusammengefunden haben. Alt, Tenor und Bass stoßen dazu – wenige Minuten später erfüllt das „Ave verum“, ein ein spätmittelalterliches Reimgebet in lateinischer Sprache, den Saal.

Jeden Mittwoch dringt der Gesang des Fürstenwalder Can-Brio-Chors durch die Gänge des Seniorenheims; Eva Robeck verpasst selten eine Probe – und das seit 49 Jahren. „Der Chor ist wie eine Familie für mich, ich habe hier viele Freunde gewonnen“, sagt sie. Nur wenige Jahre älter als Eva Robecks Chormitgliedschaft wird der Can-Brio-Chor in diesem Jahr. Seit 55 Jahren begeistert er Sänger und Publikum gleichermaßen. Gründungsmitglieder von 1963, sagt Vorstand Klaus-Peter Kett, zähle der 23 Sänger starke Chor nicht mehr. Im Gegenteil: „Wir brauchen dringend Sänger.“ Vor allem bei den Alt- und Bass-Stimmen fehle der Nachwuchs.

Unter Leitung von Felicitas Eickelberg – der inzwischen vierten Dirigentin in der Geschichte der Con-Brios – proben die Mitglieder zurzeit für das Frühjahrskonzert am 22. April, 16 Uhr, in der Domnotkirche. „Von Volkslied bis Kunstlied“, beschreibt Klaus-Peter Kett das Chor-Repertoire. Nicht nur auf Deutsch und Latein, auch auf Tschechisch, Französisch, Englisch und Spanisch werde gesungen, sagt Chormitglied Petra Loeper.

„Viel leiser jetzt“, ruft Felicitas Eickelberg in die Runde. „A La Nanita Nana“, singt der Chor, zaghaft werden die Stimmen leiser. „Das ist ein Schlaflied, das muss am Ende langsamer und leiser werden“, erklärt die Leiterin. Beim Frühjahrs- und Jubiläumskonzert soll das Stück sitzen. Aber das, sagt Klaus-Peter Kett, hat mit „üben, üben, üben“ bisher immer geklappt.

Karten im Vorverkauf sind beim Tourismusbüro für 9, ermäßigt7 Euro erhältlich, Restkarten an der Abendkasse.