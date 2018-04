Eichhorster Kinder säen Zukunft

Susan Hasse

Eichhorst (MOZ) 24 fleißige Kinderhände haben am Mittwoch den Grundstein für die nächste Generation Buchen im Eichhorster Forst gelegt. Unter dem Motto „Kinder säen Zukunft“ säten die Kinder der Kita Löwenzahn Bucheckern.

Der Eichhorster Kindergarten kooperiert bereits seit über 25 Jahren mit der Waldschule Groß Schönebeck. Ines Spranger, Waldpädagogin der Waldschule erklärt den Kindern spielerisch und wunderbar anschaulich, wie ein Baum aufgebaut ist, wie er wächst und was er braucht um zu gedeihen. Die Kinder sind begeistert. Mit leuchtenden Augen folgen sie den Erzählungen der Waldpädagogin und machen jeden Spaß mit. Die Kleinen wissen auch, wer die größten Feinde der Buchen sind: Wildschwein und Mäuse lieben die Bucheckern, die deswegen gut versteckt werden müssen.

In der Natur übernimmt neben dem altbekannten Eichhörnchen vor allem der Eichelhäher das Säen. Der Vogel vergräbt im Herbst massenhaft Bucheckern und betreibt so dank seiner Vergesslichkeit nebenbei Naturverjüngung.

Doch der Mensch kann dies gezielter. Revierförsterin Manja Heise hat für die Saat-Aktion ein passendes Waldstück in ihrem Revier für die Kinder ausgewählt. Eine Handvoll fleißiger Waldarbeiter hilft, Furchen für die Saat zu ziehen. Die Oberförsterei Milmersdorf hat eigens zertifiziertes Saatgut von der Baumschule Templin mitgebracht.

Das Wichtigste übernehmen die Kinder: Sie säen die Bucheckern und harken die Furchen fein säuberlich zu. Schließlich dürfen die Feinde der Buchen die kleinen Samen nicht finden. Nun brauchen die Bucheckern nur noch Wärme, Wasser und Zeit - alles in ausreichendem Maße. In ein paar Wochen werden die ersten zarten Pflänzchen zu sehen sein, meint Revierförsterin Heise. Die Kinder freuen sich schon auf den nächsten Spaziergang zu „ihrem Wald“. Kita-Leiterin Ute Schmidt ist begeistert über die Aktion. „Das ist ein Generationenprojekt“. In ein paar Jahren wird der Eichhorster Nachwuchs die ersten Bäumchen sehen können. Und in 60 Jahren werden es starke, kräftige Bäume sein, die hier im Herzen der Schorfheide stehen. Schmidt hofft, dass Eichhorst dann noch viele Kinder haben wird und es die Kita dann noch gibt, um das Erbe weiterzuführen.

Der 6-Jährige Hans aus Eichhorst ist jedenfalls Feuer und Flamme: „Das macht richtig Spaß“. Eifrig sät er reihenweise Buchen. Er freut sich schon, die Bäume wachsen zu sehen.(sha)