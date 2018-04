Bürgerdialog zu Sommersperrpause

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Zu einem Bürgerdialog lädt am 24. April die Bahn AG nach Berlin-Buch ein. In der Festen Scheune, Alt-Buch 45, können sich Fahrgäste und und Pendler umfassend über die bevorstehende Sommer-Sperrpause bei der S2 und S8 sowie auf den Regionalbahnen RE 3 und 5 sowie weiteren Strecken informieren. Der Abschnitt zwischen Berlin-Blankenburg und Karow wird ab 26. Juni von weitreichenden Arbeiten am Karower Kreuz betroffen sein. Dann gibt es bis 29. August nur Ersatzverkehr.

Schon zuvor, über Himmelfahrt, fährt die S 2 nicht, weil in Röntgental die Bauarbeiten an Brücken fortgesetzt werden. Projektleiter und Fachleute der Bahn AG stehen den interessierten Fahrgästen für Fragen zur Verfügung.