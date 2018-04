Frauenveranstaltung im Kunsthof

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Kunsthof in Fürstenberg war am Mittwochabend fest in Frauenhand. Gerade einmal eine handvoll Männer war unter den Besuchern einer ganz besonderen Talkrunde. Zu Gast war Uwe Herrmann, Dresdner, Designer, Eigentümer eines der größten Brautmodehäuser in Europa, überregional bekannt geworden durch die Fernsehsendung „zwischen Tüll und Träumen – und vor allem ein begnadeter Unterhalter. Kaum hatte Uwe Herrmann ein paar Sätze gesprochen, die ersten Lacher aus dem Publikum geerntet, war klar, warum Wolfram Philipp und Frank Ganzkow ein Vielfaches der Karten hätten verkaufen können.

Überhaupt ist es eine Besonderheit, dass Uwe Herrmann live bei einer Talkrunde oder bei einer Lesung zu erleben ist. Viele Anfragen erreichen ihn, für Fürstenberg hat er eine Ausnahme gemacht. Grund dafür ist der Journalist Mirco Robus, der an diesem Abend die Moderation übernommen hatte. Robus, der lange Reporter bei der Super illu war, begleitet den Weg von Herrmann schon viele Jahre, auch als er noch nicht bekannt war. „Mirco, zu Dir komme ich mal. Du hast mich wahrgenommen als ich noch ein Medien-Nichts war“, begründete der Dresdner, warum er nach Fürstenberg gekommen ist. Und der Abend gefiel ihm sichtlich. Von 19 Uhr bis fast 22 Uhr erzählte er, unterbrochen von einer Essenspause, über sich und seine Arbeit, über seinen Werdegang als Geschäftsmann und Fernsehstar.

Wie man anhand der Schuhabsätze abschätzen kann, welches Budget eine Frau für ein Hochzeitskleid ausgeben will und dass Mädchen aus dem Volk für den Tag des Lebens keine Kosten scheuen, die Mitarbeiterin aus dem Finanzamt schon vorher die Gewinnspanne abschätzt: Für die bestens unterhaltenen Besucher war sofort einsichtig, warum die Sendung von Herrmann, als sie vor einigen Jahren bei VOX als Probesendung startet, innerhalb weniger Folgen zum Quotenrenner wurde.

Uwe Herrmann sagte aber auch, dass er mit seiner Sendung nicht nur unterhalten will, sondern auch ein Anliegen verbindet. Rund 90 Brautmodefachgeschäfte aus der gesamten Republik sind im Laufe der mehr als 200 Folgen inzwischen zu sehen gewesen. „Ich will auch die Breite des Einzelhandels zeigen“, sagte der Dresdner. In China, so hat er es mit eigen Augen gesehen, werden schon Körperscanner entwickelt, die mit den gewonnenen Daten dann eigenständig ein Brautkleid zusammenschweißen und -kleben. Und noch etwas ist Uwe Herrmann wichtig: „Ich will in der Sendung die Geschichte der Menschen erzählen.“ (lö)