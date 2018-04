Der Löwe liebt das Kamel

Thomas Klatt

Frankfurt In den nächsten Tagen sind die Schauspieler Erik Schäffler und Uwe Schade vom Hamburger Theater Triebwerk zwei Mal im Frankfurter Kleist Forum zu Gast. Sie konzipieren ihre Stücke oft so, dass sie für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet sind.

Mit Saxofon und Cello werden zwei musikalische Abenteuergeschichten über die schwierige, aber nicht unmögliche Freundschaft zwischen einem Löwen und einem Kamel erzählt. „Ein Freund für Löwe Boltan“ ist eine aktuelle Begegnung zweier Kulturen nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Klaus Kordon und Pieter Kunstreich.

Boltan, der Löwe, herrscht als König über alle Tiere in einer Oase inmitten der weiten glühenden Wüste. Da alle vor ihm kuschen, langweilt er sich unendlich. Als er auf ein halbverdurstetes Kamel trifft, das den Tod nicht fürchtet, beginnt er sich für dessen Geschichten und Weisheiten zu interessieren: Sie werden dicke Freunde.

Der neidische Wüstenfuchs Abdul schafft es, die beiden Freunde zu trennen: „Was für ein lächerlicher Löwe! Ein Raubtier Freund von einem Kamel?“ In seiner Löwenehre beschämt, will Boltan das Kamel zu Tode jagen, bis sie auf eine Karawane treffen. Im Kampf mit den Menschen beginnt das eigentliche Abenteuer: Verrat, Gefangenschaft, Befreiung und Flucht – wobei sich die alte Freundschaft letztlich bewährt: Der Löwe steht zu seinem Freund.

Im Mittelpunkt der weiteren Geschichte steht Boltans unbändige Sehnsucht nach Familie und einer unwiderstehlichen Löwenfrau, die Kamele nicht zu mögen scheint. Hat Boltans Freundschaft zum Kamel Murat noch einen Platz? Boltan muss sich entscheiden.

Bereits in der Spielzeit 2016/17 verzauberten die Schauspieler vom Theater Triebwerk mit der musikalischen Abenteuergeschichte Moby Dick die Frankfurter Zuschauer.

Bereits heute Abend ist noch einmal der Frankfurter Studierendenspielclub mit ihrem Stück „Abgefeiert“ nach Motiven von William Shakespeares’ „Was ihr wollt“ zu sehen. Darin befassen sich junge Leute mit der Frage der Identitäten in einer Zeit, in der sich alte Gewissheiten auflösen. Sie blicken dabei zurück auf die vergangene Partynacht, und fragen sich, „was wir in ekstatischem Tanz zwischen Bar und Zigarette zu vergessen versuchten“. (klt)

Sonnabend, 20 Uhr: Abgefeiert; Sonntag, 15 Uhr, und Montag 10.Uhr: Löwe Boltan, Kleist Forum, Frankfurt, Karten:0335 4010120