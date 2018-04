Beim Wandern Liebe zur Gegend entdecken

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Es ist durchaus noch Luft nach oben, schaut der Interessierte in die Statistik des Kultur- und Tourismusamtes hinsichtlich Ankünften und Übernachtungen in Buckow bzw. im Territorium des Naturparks Märkische Schweiz. Der Kneipp-Kurort steht mit einer recht stabilen durchschnittlichen Auslastung der verfügbaren Übernachtungsangebote etwas über 50 Prozent in den vergangenen fünf Jahre da noch am besten da.

Der jährliche Auftakt zur Wandersaison in Brandenburgs kleinstem Naturpark könnte daher eine gute Chance sein, sich in die reizvolle abwechslungsreiche Gegend zu verlieben und vielleicht auch mal einen Kurzurlaub in der Perle der Märkischen Schweiz einzuplanen. Am Sonnabend wäre Gelegenheit dazu, indem man sich der geführten Wanderung ins größte Niedermoorgebiet Ostbrandenburgs anschließt.

Die Tour erkundet diesmal das Naturschutzgebiet „Tiergarten“ sowie das Rote Luch und damit das größte der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Gebiete in der Märkischen Schweiz. Dabei trifft der Wanderer auf urwüchsigen Wald und auf Wacholderheide, lernt eine nacheiszeitliche Schmelzwasserabflussrinne kennen, hört von alternativen Siedlern aus den 1930er-Jahren und berührt den Jakobsweg auf der 15 Kilometer langen Runde. Neben Landschafts- und Kulturgeschichte sind auch die aktuell zu erstellenden FFH-Managementpläne Thema.

Treffpunkt für die Route ist am Sonnabend, 10 Uhr, der Lindenplatz Waldsieversdorf (festes Schuhwerk erforderlich).