Ländlicher Raum steht im Visier

Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Beim vierten Duell der Landratskandidaten stand der ländliche Raum im Mittelpunkt. „Es ist fatal, dass sich Menschen auf dem Land abgehängt fühlen“, bringt es der Kandidat der Grünen, Michael Luthardt auf den Punkt. Dem Satz stimmen unisono alle fünf Kandidaten zu. Differenzen werden allerdings in einzelnen Details sichtbar.

Dass der ländliche Raum besonders gefördert werden muss, steht für alle fünf Kandidaten beim Duell am Mittwochabend in Joachimsthal außer Frage. Im voll besetzten Rathaussaal betont SPD-Kandidat Daniel Kurth, dass sich der Landkreis explizit um die Linie oberhalb von Eberswalde widmen müsse. Der CDU-Kandidat Othmar Nickel, der sich die Bewahrung von Heimat auf die Fahnen geschrieben hat, bezeichnet es als Gerücht, dass es die Menschen in die Städte zieht. Landleben zieht, meint er. Mark Matthies, Kandidat der Bürgerfraktion Barnim, betont, dass der Konflikt zwischen Naturschutz und Bauland mit klugen Kompromissen gelöst werden müsse. Nickel geht noch einen Schritt weiter: „Naturschutz darf Wachstum nicht verhindern“. Auch im Biosphärenreservat müsse maßvolles Bauen möglich sein, so Nickel. Auch Luthardt hält es nicht mehr für „zeitgemäß“, dass jede Pflasterstraße auf dem Land im Sinne des Naturschutzes erhaltenswert ist. „Die Menschen brauchen gut ausgebaute Straßen“, so der Grüne.

Zur Stärkung des ländlichen Raumes soll, auch hier sind sich die Kandidaten eins, mehr Geld in die Hand genommen werden. „Es ist eine Frage der Solidarität, dass Geld in den Norden transferiert werde“, meint etwa Daniel Kurth. „Es müssen gleichwertige Lebensbedingungen herrschen“, so der Sozialdemokrat. CDU-Kandidat Nickel hat sich sogar schon über Zahlen Gedanken gemacht: die jüngst bewilligten Mittel für den ländlichen Raum in Höhe von 10 Millionen Euro müssen jedes Jahr fließen, fordert er. Zudem müssten noch mehr Fördermittel abgerufen werden.Auch der Kandidat der BVB/Freie Wähler Sven Weller schlägt in diese Kerbe: „Der Strukturförderansatz ist super und muss ausgebaut werden“, fordert er.

An Fragen mangelt es in Joachimsthal nicht, Moderator Dirk Protzmann hat Mühen alle Bürger zu Wort kommen zu lassen. Ein Landwirt fragt, ob Landwirtschaft auch mal wieder gestaltet, statt nur verwaltet werde. Alle fünf Kandidaten versprechen, sich diesem wichtigen Wirtschaftsfaktor stärker zu widmen, wenn sie Landrat würden. Mehr Unterstützung versprechen die fünf auch den Grundschulen: „Die Schulen brauchen Geld vom Landkreis“, fordert Weller. Die Kreisüberschüsse seien schließlich da.

Die Frage, was sie als Landrat anders machen würden als Bodo Ihrke fällt leicht: „Eine dem Bürger zugewandte Politik“, will Luthardt. Sven Weller wünscht sich eine andere politische Kultur und fordert lebhaftere Debatten im Kreistag. Auch CDU-Mann Nickel setzt auf eine bessere Kommunikation mit den Bürgern: „In Diskussionen erkennt man die brennenden Themen“. Kurth würde indessen Nähe zu Bürgermeistern und Amtsleitern suchen. Matthies möchte den Landratsposten bekannter machen, hier gebe es massive Defizite. „Ich würde niemals 26 Jahre im Amt bleiben“, verspricht er zudem und bekommt spontanen Applaus vom Publikum.