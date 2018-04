Exotin in der Fliesenleger-Gilde

Frank Groneberg

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Ellen Wilkesmann ist als selbstständige Fliesenlegerin in Ostbrandenburg eine echte Exotin. In Brieskow-Finkenheerd gestaltet sie derzeit die Terrasse des Eiscafés Sommer neu.

Über mangelndes Interesse von Beobachtern kann Ellen Wilkesmann momentan nicht klagen. Wann immer jemand die Treppe zum Eiscafé Sommer in Brieskow-Finkenheerd hinaufsteigt, kann sie sich sicher sein, dass derjenige ihr neugierig zuschaut. Neugierig nicht nur, weil sie auf der Terrasse des Eiscafés schicke Bodenfliesen verlegt und das in sichtbar guter Qualität. Neugierig vor allem deshalb, weil sie eine Frau ist – und damit in der Gilde der Fliesenleger eine echte Exotin. Jedenfalls hier in Ostbrandenburg. „Vom ersten Tag an haben mir die Gäste bei der Arbeit zugesehen“, erzählt die 34-Jährige. „Mehrere haben mich auch gefragt, ob ich für sie arbeiten könnte.“ Was sie natürlich freut, aber gar nicht so einfach zu realisieren ist, denn: „Bis September bin ich fast komplett ausgebucht, nur kleinere Aufträge wären bis dahin noch möglich.“

Ellen Wilkesmann hat schon ein bewegtes Arbeits- und Familienleben hinter sich. Aufgewachsen ist sie in Eisenhüttenstadt, als Jugendliche zog sie mit Mutter und Bruder ins Ruhrgebiet. Dort absolvierte sie eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel – „um einen Abschluss zu haben“. Direkt danach begann sie eine zweite Ausbildung, zur Fliesenlegerin. Warum? Ihr Schwiegervater hatte ein Fliesenfachgeschäft, brauchte dringend Fliesenleger. „Ich habe schon als Kind viel gebaut, werkele auch zu Hause gern“, erzählt sie. Zusammen mit ihrem damaligen Mann, ebenfalls Fliesenleger, eröffnete sie eine eigene Firma.

Vor sieben Jahren kehrte die sympathische Frau zurück nach Brandenburg, „aus fami­liären Gründen“, wie sie sagt, zog nach Frankfurt, wo ihr Vater lebt. Dort fand sie einen neuen Partner „und bin seit dreieinhalb Jahren wieder glücklich verheiratet“, versichert sie strahlend. Mit ihm hat sie zwei Kinder, sechs und zwei Jahre alt. Sie hat die Elternzeit genossen, war vor allem für die Familie da. Doch die handwerkliche Arbeit fehlte ihr.

Im Mai vergangenen Jahres ist sie dann beruflich „wieder so richtig durchgestartet“, wie sie es nennt. Sie machte sich erneut selbstständig, gründete eine Ein-Frau-Firma namens „FliWi“ (das Kürzel steht für Fliesenlegerin und Wilkesmann). War das nicht riskant, so aus dem Kalten? „Gar nicht“, betont Ellen Wilkesmann. „Ich habe vorher natürlich geguckt, ob es hier einen Bedarf dafür gibt. Und ja, den gibt es, die Arbeit lohnt sich. Ich habe von Anfang an gut zu tun gehabt. Die Nachfrage ist größer als das, was ich schaffe.“ Ihre Kunden findet sie zum einen über Ebay-Kleinanzeigen und über ihre Facebookseite, die so heißt wie ihre kleine Firma. Zum anderen wird sie aber immer öfter weiterempfohlen. „Mundpropaganda ist wirklich wichtig und darüber bekomme ich sehr viele Aufträge“, erklärt die Fliesenlegerin. Denn: „Gute Arbeit ist für uns Handwerker doch immer noch die beste Werbung.“

Über Mundpropaganda hat die Mutter zweier Kinder auch den Auftrag für die Gestaltung der Terrasse des Eiscafés Sommer bekommen. „Ich hatte im vergangenen Jahr beim Bruder der Inhaberin die Terrasse des Hauses gemacht“, erzählt sie. „Der Bruder war offenbar zufrieden mit meiner Arbeit und hat mich weiterempfohlen.“ Seit Mitte vergangener Woche arbeitet sie an der Terrasse. Graue Feinsteinzeug-Fliesen verlegt sie hier, 70 mal 35 Zentimeter groß. „Großformatige Fliesen sind ganz klar der Trend“, weiß die Fachfrau. An diesem Sonnabend will sie soweit fertig sein, dass die Terrasse wieder komplett von erfrischungshungrigen Gästen genutzt werden kann. Denn der Eisverkauf läuft bei Sigrun Sommer seit März und trotz der Bauarbeiten auf vollen Touren, vor allem das Softeis ist gefragt.

Was dem Beobachter sofort auffällt: Ellen Wilkesmann arbeitet ohne Wasserwaage. „Die brauche ich auch nicht“, sagt sie, „Fußböden mache ich immer ohne Wasserwaage.“ Und das selbst auf so unebenem Untergrund wie am Eiscafé? „Ja, ich habe ein sehr gutes Augenmaß.“ Die neu gestaltete Terrasse ist der beste Beweis dafür.