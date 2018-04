Gelbe Blütenpracht rückt näher

Staubige Angelegenheit: Auf einem Acker bei Neuendorf werden Sonneblumen der Sorte Ethic ausgesät. In den Boden gelangen die Körner mit Hilfe von GPS und einer Einzelkornsämaschine. Zuvor wird eingestellt, in welchem Abstand die Körner gelegt werden. © Foto: Jörn Tornow

Tatjana Littig

Neuendorf/Sauen (MOZ) Das Unternehmen Agrarprodukte Sauen e.G. hat Mittwoch mit der Sonnenblumenaussaat begonnen. Auf 65 Hektar wird die Kulturpflanze angebaut. Pro Hektar können am Ende der Saison zwei bis drei Tonnen Sonnenblumenkerne geerntet werden.

Es klingt wie eine Sensation: „Wir waren in den letzten Jahren immer der Landkreis mit den meisten Sonnenblumen in der Republik“, sagt Karsten Lorenz, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Oder-Spree. „Ich denke, der Anbau wird sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.“ Für die Agrarprodukte Sauen ist das richtig. „Der Wert schwankt leicht. Es sind nicht immer 65 Hektar, manchmal sind es auch 68 oder doch nur 59 Hektar“, sagt Hartmut Noppe, Vorstandsvorsitzender der Agrarprodukte Sauen.

Seit Mittwoch sät das Unternehmen Sonnenblumen auf seinen Äckern aus. Wachsen sollen die gelben Kulturpflanzen später in Drahendorf, Neuendorf, Wilmersdorf und Sauen auf rund fünf bis sieben Prozent der betrieblichen Anbaufläche. In den Boden gebracht werden die Körner von Andreas Schauer mit einer Einzelkornsämaschine. Das geschieht mit Hilfe von GPS punktgenau in einem Reihenabstand von 54 Zentimetern und einem Abstand in der Reihe von 22 Zentimetern. Die Körner werden etwa drei bis vier Zentimeter tief gelegt, je Hektar etwa 78 000 bis 82 000 von ihnen. Im Gegensatz zu Gerste, Weizen und Raps sei die Sonnenblume recht anspruchslos, berichtet Hartmut Noppe. Auf jedem Boden wachse sie gut.

Ausgesät werden von der Agrarprodukte Sauen zwei verschiedene Sorten: Ethic und MAS81.OL. Auf erste setzt das Unternehmen schon eine ganze Weile, die zweite möchte man im Unternehmen ausprobieren, erklärt Hartmut Noppe. Es ist eine neue Züchtung. Der Vorstandsvorsitzende verspricht sich von ihr mehr Ertrag und weniger Anfälligkeit für Krankheiten. Sollte sich das bewahrheiten, dann würde Ethic aussortiert.

Beide Sorten werden von der Agrarprodukte Sauen zugekauft, insgesamt etwa 300 Kilogramm. Es handelt sich um Hybridzüchtungen, das heißt: Je Stil gibt es einen Korb. Bei eigenem Saatgut gebe es Pflanzen mit mehreren Körben, erklärt der Landwirt. Auf den Ertrag wirke sich das jedoch negativ aus. „Ziel ist es am Ende 80 000 Pflanzen je Hektar zu ernten“, so Hartmut Noppe. Anders ausgedrückt ergibt das etwa zwei bis drei Tonnen Sonnenblumenkörner je Hektar. Bei einem Ölgehalt von etwa 45 Prozent bräuchte es gut zwei Tonnen Körner, um eine Tonne Öl herzustellen, rechnet er vor.

In zehn bis 14 Tagen keimen die Pflanzen auf den Äckern. Statt braun-grau werden die Flächen dann langsam grün und zur Blütezeit im Juli gelb. Auf etwa 1,50 bis 1,80 Meter werden die Pflanzen anwachsen, im August und September reifen und dann geerntet.

Damit die jungen Pflanzen die Keimzeit überstehen, werden sie gebeizt. „Die Beize schützt gegen Pilzkrankheiten im Boden“, klärt Hartmut Noppe auf. Die Behandlung sieht man den Körnern an. Die, die in diesem Jahr auf den Äckern der Agrarprodukte Sauen landen sind lilafarben. „Die Farbe hat aber nichts zu sagen“, versichert der Vorstandsvorsitzende. Sie könnte ebenso gut blau, gelb oder rot sein.

Zu schaffen machen ihm die Diebe, die sich die eine oder andere Sonnenblume abschneiden. „Bevorzugt in der vierten Reihe.“