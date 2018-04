Zwei Arbeitseinsätze zum Saisonstart

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem Winter steht vielerorts das Großreinemachen an. In Frankfurt beabsichtigt die Bürgerinitiative Paulinenhofsiedlung am Sonnabend, den Frühling mit einem Arbeitseinsatz auf dem Spielplatz zu begrüßen. Kinder, Eltern, Nachbarn und Spielplatzfreunde sind eingeladen, sich ab 10 Uhr am Frühjahrsputz zu beteiligen. Mit Harke, Eimer und Besen sollen der Spielplatz und das Umfeld verschönert werden. Außerdem planen die Initiatoren, mit Hornveilchen, Primeln, Stiefmütterchen und Tausendschönchen für Farbtupfer zu sorgen. Diese sollen in ausrangierte Gummistiefel gepflanzt werden. Blumenerde wird gestellt, Gummistiefel und Pflanzen müssen mitgebracht werden.

Auch die Oderinsel Ziegenwerder soll am Sonnabend fit für die bevorstehende Saison gemacht werden. Zum Frühjahrsputz laden Frank Fröhlich und Martin Lebrenz, Vorstandsmitglieder des Frankfurter Tourismusvereins, ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Holzbrücke, dem Nordeingang der Insel. Es gelte nicht nur, Müll und Unrat zu beseitigen, sondern auch den Bereich des Oderstrandes aufzuräumen und herzurichten, heißt es in der Einladung. Auch der Pflege der Hanselinien, des Spielplatzes, des Inselplatzes, der Gehwege sowie der Südspitze wolle man sich gemeinsam widmen. Interessenten werden gebeten, Handschuhe, Harken und Garten- bzw. Heckenscheren mitzubringen. Säcke für Müll und Grünschnitt werden gestellt. Für eine Erfrischung und eine kleine Stärkung soll ebenfalls gesorgt werden.