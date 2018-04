In einer Woche zum THW-Helfer

Michel Nowak

Grünheide Schon das zehnte Jahr in Folge organisiert die Regionalstelle des Technischen Hilfswerks Frankfurt (THW) ein Grundausbildungscamp im Grünheider Störitzland. Binnen einer Woche lassen sich hier 40 Teilnehmer vom „Anwärter“ zum „Helfer“ schulen. Für das THW ist das Camp eine bewährte Form der Nachwuchsgewinnung.

Vor Ferienhäusern mit Namen wie „Biberbau“ oder „Schlumpfenland“ spielen Berliner Vorschulkinder. „Wir machen unsere jährliche Kita-Reise“, lächelt eine Erzieherin in die Frühjahrs-Idylle des Kinder- und Jugendcamps hinein. Das Störitzland teilen sich die Kindergruppen bis zum Sonnabend allerdings mit ungewöhnlichen Stammgästen: Einige hundert Meter weiter röhrt beständig ein Diesel-Generator, Frauen und Männer in blauen Uniformen mit knallgelben Helmen sägen an Metallrohren oder bergen scheinbar Verletzte. Das THW bildet hier seine neuen, ehrenamtlichen Helfer aus. Mit dem achttägigen Kompaktkurs werden sie auf Katastrophenszenarien vorbereitet.

Ein Dutzend Ausbilder machen die 40 sogenannten „Anwärter“, darunter zwölf Frauen, für Einsätze fit. Deren Arbeitgeber haben sie für die Woche freigestellt, der Lohn wird über das THW weitergezahlt. Normalerweise dauert die Grundausbildung berufsbegleitend ein halbes Jahr, teils sogar noch länger. „Wir haben aber in Flächenländern die Erfahrung gemacht, dass die klassische Ausbildung schon wegen der häufigen Fahrwege nicht so gut funktioniert“, so THW-Sprecherin Ellen Krukenberg, „die Intensivcamps sind da eine gute Alternative.“

Jedes einzelne hat Ausbildungsleiter Andreas Rösner mitorganisiert. Er steht inmitten eines Stationsbetriebs und gibt Anweisungen. Eine der Gruppen schickt er gerade zur „Schere-Spreizer-Ausbildung“. „Wir lehren hier das Laufen“, so der hauptberuflich beim Bund beschäftigte Fürstenwalder, „das Springen und Toben lernen die Leute dann im Ortsverband.“ Nach zweieinhalb Tagen Theorie läuft die Unterweisung an Geräten wie Motorenschleifern und Aufbrechhammern. Die Teilnehmer sollen am Ende beispielsweise in die Lage versetzt sein, Menschen aus eingestürzten Häusern, Unfall-Autos oder auch mittels Leiterkränen aus oberen Etagen zu bergen.

„Wir üben zudem den richtigen Einsatz mit Brechstangen. Manch einer bringt sich damit am Anfang fast selbst um“, sagt Ausbildungsleiter Rösner mit trockenem Humor, „der Wissensstand ist durchwachsen.“ Später warten auf die fertig geschulten Helfer ehrenamtliche Einsätze in Bergungs- oder Wassergefahrengruppen. Manch einer geht auch mit dem THW ins Ausland.

Ins Störitzland kommt das THW seit mehreren Jahren. Weil die Feriensiedlung eine Ausschreibung bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk gewonnen hat und die Bedingungen nach Aussage der Beteiligten gut sind.

Die Altersspanne der Teilnehmer im Störitzland reicht von 18 bis 55 Jahren. Der Älteste ist Polizist Holger Föllner. Er sucht nach neuen Erfahrungen. „Anstrengend, aber auch lehrreich“ sei das Camp bisher. „Einige Dinge sind doch schwieriger als gedacht“, sagt der Spreenhagener und widmet sich wieder den Seilen an der Station „Stiche und Bunde“. Sogar Prüfungsangst habe er etwas – „wie auch schon beim Führer- und beim Angelschein“, räumt er ein.

Konzentriert bereiten sich die meisten „Anwärter“ auf die Abschlusstests vor. Die Mitglieder der einzelnen Gruppen unterstützen sich dabei gegenseitig. „Jeder, der jetzt noch dabei ist, wird die Prüfung am Sonnabend auch bestehen“, gibt sich der THW-Landesbeauftragte Sebastian Gold bei einem Besuch des Camps sicher. Er befürwortet den Intensiv-Kurs: „Langen Atem müssen die Helfer dann aber in den Ortsverbänden beweisen.“