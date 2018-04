Männerchor sagt mehrere Auftritte ab

MOZ

Eisenhüttenstadt Der Männergesangverein Germania hat seine Auftritte in den kommenden zwei Monaten abgesagt. Grund ist eine Erkrankung des Dirigenten. „Wir bitten unsere treuen Zuhörer um Verständnis und hoffen, sie im September zum Sängerfest wieder begrüßen zu dürfen. Unserem Dirigenten wünschen wir eine baldige Genesung“, sagt Horst Kramer, der Vorstandsvorsitzende des Männerchores. Von der Absage betroffen sind: das Frühlingsfest am Marktkauf am 5. Mai, das Frühlingskonzert am 6. Mai in der Fürstenberger Nikolaikirche, die Auftritte beim Kanalfest Eisenhüttenstadt am 20. Mai und bei „Alles singt“ in Rauen am 26. Mai sowie das Kreissängerfest auf der Burg Beeskow am 16. Juni.(MOZ)