Den Blick nach vorn

Michael Treptow wollte nach einem schweren Unfall vor anderthalb Jahren nie bemitleidet werden. Vielmehr ist er dankbar für die Unterstützung und will Menschen in ähnlicher Lage mit seinem Optimismus Mut machen.

Lebend davongekommen sein, unverletzte Kinder, tolle Ärzte und ein funktionierendes soziales Umfeld – das umschreibt das Glück, von dem Michael Treptow spricht, wenn er zurückblickt auf einen Sonnabend im Oktober 2016, der alles andere als ein Glückstag für die Familie war: Sie ist auf dem Weg nach Dänemark. Auf einer Landstraße bei Hamburg stößt ihr Auto mit einem 40-Tonner zusammen. Der genaue Unfallhergang bleibt auch der Polizei später ein Rätsel.

„Ich habe keine Erinnerung an nichts“, sagt auch Michael Treptow. Er, am Steuer, und seine Frau, auf dem Sitz hinter ihm, werden lebensgefährlich verletzt. „Eine Woche konnten die Ärzte nur abwarten, ob ich es schaffe oder nicht“, erzählt er.

Großes Glück sei gewesen, dass den Söhnen – zu dem Zeitpunkt zwei und 14 Jahre alt – nichts passiert ist. Eine dreiviertel Stunde dauerte es jedoch, den 53-Jährigen aus dem Auto zu bergen. Während er – mit einer geprellten Schulter, einem gebrochenen Brustbein und einem zerstörten Kiefer – und seine Frau in der Hamburger Uniklinik behandelt wurden, kümmerte sich die Familie um die Kinder.

Nach der Not-OP folgten mehrere weitere Operationen, zum Beispiel am Auge. Für die Ärzte findet Treptow nur lobende Worte. „Sie sind auch in ihrer Privatzeit noch zu mir gekommen und haben mir Sachen erklärt“, erzählt er. In einer zehnstündigen Operation implantierten sie ihm ein Stück Knochen aus dem Wadenbein am Oberkiefer. Vorbei sind die OPs aber nicht – auf der linken Seite sollen noch Zahnimplantate eingesetzt werden.

„Ich sehe nicht mehr aus wie früher“, sagt Treptow. „Wenn ich lache, lache ich nur noch mit einer Hälfte.“ Verstecken wollte er sich aber nie, sondern positiv sein und anderen, in ähnlichen Situationen, Mut machen, „immer nach vorne zu sehen und nicht nur zu Hause zu sitzen“.

Nach über 25 Jahren hat er selbst wieder mit Karate angefangen. Sein Trainer achte darauf, dass dabei niemand an seinen Kopf kommt. Für die Koordination – die Sehnerven im linken Auge wurden bei dem Unfall verletzt – sei das Training optimal.

Nicht nur seinem Karatelehrer ist Michael Treptow dankbar. Auch seine Freunde haben ihm nach dem Unfall Kraft gegeben, waren für ihn da. „Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass das echte Freunde sind. Und nicht wenige“, sagt er.

Seit 1993 arbeitet er in Frankfurt, seit 2000 lebt er hier. Er leitete den Helenesee und das Eurocamp, arbeitete bei der MuV und fing ein paar Monate vor dem Unfall bei der AWO an. Im März und April stellte er seine Motorradfotos im Kleist Forum aus, um „zu zeigen, dass ich kann“. Auch beruflich will er wieder durchstarten. „Und irgendwann soll der Unfall nicht mehr Thema sein“, blickt er nach vorn.