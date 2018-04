Teures beitragsfreies Kita-Jahr und steigende Schülerzahlen

Cornelia Link-Adam

Bad Saarow Wie steht es um die Kitaplätze und um die Zukunft der Schule? Zu diesen Fragen informierte Scharmützelsees Amtsdirektor Christian Riecke am Dienstagabend ausgiebig im Amtsauschuss Scharmützelsee, über dessen Haushaltstopf die Finanzierungen vorrangig laufen.

Schon bezüglich der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes fand der Amtsdirektor Christian Riecke deutliche Worte. Das vom Land verkündete künftig kostenfreie letzte Jahr, gültig ab August, habe für das Amt auch Konsequenzen, denn das Land zahle nicht pauschal, sondern pro Kind, Platz und Monat nur 115 Euro. Tatsächlich, so hat Riecke mit seinem Amts-Team mal durchgerechnet, seien die Kosten aber viel höher, liegen in der höchsten Berechnungs-Gruppe bei 229.80 Euro pro Kind, Platz und Monat. „Die Differenz müssten wir tragen, können sie zwar über den Landkreis abrechnen, bekommen das Geld aber erst später, nach eingehender Prüfung der Satzung, zurück.“

Das bedeute viel Aufwand, auch steigende Kitapersonalkosten, die nicht übernommen werden. „Bei 70 Kindern in der höchsten Einkommensklasse bedeutet das für uns eine Differenz von 90 000 Euro.“ Über die Neu-Regelung habe er sich jüngst auch schon mit dem Städte- und Gemeindebund unterhalten. „Wir und auch sie sehen das Land in der Pflicht, die Kosten komplett zu übernehmen, alternativ streben wir gemeinsam eine Klage an.“ Das unterstützte auch vollends Mike Hemm, im Ausschuss als Gemeindebürgermeister in Reichenwalde und zugleich Vorsitzender des örtlichen Kitavereins, „Wenn nur die halbe Summe so kommt, können wir uns das nicht leisten. Das würde das Ende des Vereins als Träger bedeuten.“

Gleich noch hinterher schieben wollte Christian Riecke aktuelle Infos zum Stand der Kindertagesbetreuungsbedarfsplanung. Diese entstehen aktuell in Zusammenarbeit mit dem Landkreis. „Allerdings haben wir die Ergebnisse vom Jugendamt noch nicht, weil die Trägerberatung durch den Landkreis erst in dieser Woche stattfinden wird. Wenn ich mehr weiß, werde ich dazu in der nächsten Amtsausschuss-Sitzung mehr sagen.“ Das man von mehr Schülerzahlen bis 2022 ausgeht, ist auch aus der Schulentwicklungsplanung des Kreises für das Amt Scharmützelsee ersichtlich. Den Entwurf reichte er den Abgeordneten aus, er enthält Prognosen, dass die Schülerzahlen vom bisherigen Plan mit knapp 300 Schülern künftig auf sogar mehr als 400 Schüler für die Grund- und Oberschule in Bad Saarow ausgehen muss. Statt zwei- bis dreizügig sei die kommunale Einrichtung im neuen Plan daher auch mit drei- bis vierzügig gelistet.

Die steigenden Schülerzahlen machen den Neubau der Grundschule unumgänglich. „Und das Vorhaben steht im Plan schon mit 7,5 Millionen Euro drin, obwohl wir noch keine Finanzierung dazu haben“, so Riecke. Die Abgeordneten nahmen die Aussagen des Amtsdirektors so hin. „Klar gehen wir von deutlich mehr Schülern aus, aber den Prognosen würde ich nicht zu viel Glauben schenken, wurden wir doch damit in den Vorjahren schon immer stets unterschätzt“, kam einzig vom Abgeordneten Axel Hylla (Bad Saarow) ein Kommentar.