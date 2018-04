Auch im Alter in guten Händen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die ersten Bewohner sind bereits ins „Wiesenauer Wäldchen“ eingezogen. Jungunternehmerin Diana Schickram liegt mit ihrem Millionenprojekt gut in der Zeit. Auch wenn noch ein paar Handgriffe zu erledigen sind, ihr Ziel, im Jahr 2018 zu eröffnen, hat sie geschafft.

Olli, der kleine Yorkshireterrier von Diana Schickram, fühlt sich bereits pudelwohl im neuen Domizil seines Frauchens. Genau wie die ersten Bewohner, die vor ein paar Tagen das „Wiesenauer Wäldchen“ am Sportplatz bezogen haben. Acht Einzel- und die zwei Ehepaar-Zimmer in der Seniorenwohnanlage sind bereits belegt. Die Nachfrage war und ist groß. Aber noch gibt es eine Chance, eines der modernen Zimmer mit Bad zu mieten, sagt Diana Schickram und erläutert auch gleich, was sich im Detail unter dem Dach des „Wiesenauer Wäldchens“ verbirgt.

Es gibt eine Tagespflege mit 20 Plätzen, vier sogenannte Verhinderungspflegeplätze – auch Urlaubspflegeplätze genannt, zwei Wohngemeinschaften mit jeweils acht 25 Quadratmeter großen Einzelzimmern, je einem etwa 30 Quadratmeter großen Ehepaar-Zimmer sowie Gemeinschaftsräumen. Zudem wurden zwei Dreiraum- und zwei Zweiraumwohnungen errichtet – eine ist noch frei. Und als ob das nicht schon genug wäre, hat auch Diana Schickrams ambulanter Pflegedienst „In guten Händen“ dort seine neue Adresse. Eine Physiotherapiepraxis und ein Friseursalon werden im Mai ebenfalls eröffnen. Und im Sommer kommt noch ein Tagescafé hinzu.

Was für ein Projekt! 3,5 Millionen Euro stecken drin. Und Diana Schickram hat alles allein gestemmt, eine Förderung gab es nicht, weil es sich um einen Neubau handelt. „Doch, doch, ich kann trotzdem ruhig schlafen“, versichert die Unternehmerin, die ihren Pflegedienst im Jahr 2013 eröffnet hat. Und schon am ersten Tag war ihr klar, dass der Bedarf nach einer altersgerechten Wohnanlage da ist – vor allem auf dem Land. „Die Älteren, die hier wohnen, wollen doch gern hier bleiben“, weiß sie aus Gesprächen. Andere würden gern zu ihren Wurzeln zurückkehren. Und so verwundert es nicht, dass die Bewohner und Interessenten vor allem aus dem Amt Brieskow-Finkenheerd und aus Eisenhüttenstadt kommen.

Diana Schickram hat die Idee jedenfalls nicht mehr losgelassen, sie suchte nach einem geeigneten Stück Land. Als die Gemeinde ihr das Areal am Sportplatz mit direkter Anbindung zum Supermarkt anbot, konnte sie nicht Nein sagen. Baustart war im November 2016. Rückhalt in dieser aufreibenden Zeit bekam und bekommt die 34-Jährige von ihrem Mann und ihrer Familie. Diana Schickram glaubt fest den Erfolg ihres Konzeptes. „Und die ersten Bewohner fühlen sich auch sehr wohl“, sagt sie. Dabei wird aktuell noch immer gebaut – an der Zuwegung beispielsweise. Generalunternehmer ist die Müllroser Hoch-, Tief- und Straßenbau GmbH, aber beispielsweise auch die Grün & Haus Planungsgesellschaft mbH aus Eisenhüttenstadt war von Anfang an dabei.

Die gebürtige Eisenhüttenstädterin hat jedoch nicht nur Verantwortung für die Bewohner auf den drei Etagen, sondern auch für ihre mittlerweile knapp 40 Mitarbeiter. „Pflegefachkräfte und Auszubildende suchen wir übrigens ständig“, wirbt sie. Denn zu tun gibt es viel.

Die Mieter im „Wiesenauer Wäldchen“ müssen übrigens keine Hilfe vom Pflegedienst in Anspruch nehmen. Das ist alles freiwillig. Sie können ihrem normalen Tagesablauf nachgehen. Tiere will Diana Schickram auch noch anschaffen – so wie es auf dem Land üblich ist. Minischweine und Hühner sollen in den Alltag der Tagespflege integriert werden und sind dann ebenfalls in guten Händen.