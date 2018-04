Steganlage der Badeanstalt wird saniert

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Im Juni 2002 wurde die ursprünglich bereits 1846 eingerichtete Flussbadeanstalt in der Spree in Beeskow neu eröffnet. Stege und Wege sind also bereits wieder in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden. Das soll nach der Saison 2018 geschehen. Die Stadtverordneten haben für das im Haushalt bereits eingestellte Vorhaben am Dienstag mit ihrer Zustimmung grünes Licht gegeben. Voraussetzung ist, dass es eine Förderung der Baumaßnahme, die knapp 300 000 Euro kosten wird, in Höhe von 75 Prozent gibt. Die notwendigen Anträge sind gestellt.

Geplant ist eine neue Tragkonstruktion für die Steganlage mit einem Belag aus einen Holz-Kunststoff-Gemisch. Die Abstände der Bohlen werden so gewählt, dass eine gute Befahrbarkeit mit Rollstühlen gewährleistet ist. Das Geländer wird erneuert und erhält Öffnungen für Angler. Damit soll die Flussbadeanstalt, die Wege zum Steg sind bereits seit 2011 behindertengerecht, für Menschen mit Handicap noch attraktiver werden. In der anstehenden Saison kann die Spree-Flussbadeanstalt aber wie gewohnt genutzt werden. „Wir öffnen am 15. Mai“, erklärte Florian Brunotte, der ab diesem Jahr für den Campingplatz am Sport- und Freizeitzentrum und die Badeanstalt zuständig ist. Bis dahin wird geputzt. Vom Steg müssen vor allem die Hinterlassenschaften von Enten beseitigt und einige kleinere Reparaturen vorgenommen werden. Die 42 Meter lange Rutsche wird zudem noch vom TÜV abgenommen.

Der Badespaß kostet im Spreebad für Kinder pro Tag einen Euro, Erwachsene zahlen zwei Euro. Vor allem Mädchen und Jungen, die den Erlebnishof der Awo besuchen, nutzen zudem noch die Gruppenermäßigungen. Der große Vorteil gegenüber vielen anderen Badestellen an den Seen im Beeskower Umland ist, dass es dafür einen Rettungsschwimmer, der die Aufsicht führt und im Notfall helfen kann, gibt. Geöffnet sein wird das Spreebad täglich von 11 bis 18 Uhr.(gar)