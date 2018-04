Jahrhunderte werden sichtbar

Gehwegbau: Geschäftsführer der Kultur GmbH Rüdersdorf i. L. Roderik Daul (l.) und Projektsteuerer Jan Jach am Haus Heinitzstraße 11 in Rüdersdorf. Hier entsteht gerade die neue Zufahrt, nachdem eine alte Mauer abgerissen wurde. Das rechte Gebäude steht ebenfalls unter Denkmalschutz. © Foto: Irina Voigt

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Jetzt ist es deutlich sichtbar: Die Arbeiten an der Heinitzstraße 11 und an der neuen Zuwegung haben begonnen. Damit setzt die Rüdersdorfer Kultur GmbH i. L. im Auftrag der Gemeinde die Vorhaben aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ um.

Die vielen Gäste, die den Museumspark zum Osterfest besuchten, haben es bereits mitbekommen: die neuen gepflasterten Wege vom Parkplatz bis zum Eingang des Parks und die Außenarbeiten rund ums Kurfürstliche Bergschreiberamt, die Heinitzstraße 11.

Vom kurfürstlichen Glanz der vergangenen Jahrhunderte war hier allerdings nicht mehr viel zu sehen. Jetzt allerdings kommen sie bei den Entkernungsarbeiten wieder zum Vorschein. Uralte Balken aus der Entstehungszeit von vor 400 Jahren haben unter Putz und Farbschichten überdauert. „Die sind sehr gut erhalten“, freut sich Jan Dietrich Jach, der die Projektsteuerung übernommen hat. Und daher werde man die schönen Balken, dort wo es geht, auch nicht wieder hinterm Putz verschwinden lassen. „Das Haus steht seit vier Jahrhunderten und wurde immer genutzt“, sagt Jach. Das habe Spuren hinterlassen und die sollen auch sichtbar werden. Also nicht als Museum, sondern Zeitgeschichte zeigen. Dazu gehören auch verschiedene gefundene Malereien, hölzerne Deckenverkleidungen, Paneele oder die eigens fürs Haus angefertigte Treppe. „Die wird ein Prachtstück werden, wenn wir sie freistellen“, sieht Jach voraus.

Für den behindertengerechten Zugang bis nach unten zum Res­taurant mit Biergarten wird an der Straßenseite allerdings ein moderner Aufzug angebaut werden. Ins Mittelgeschoss, das auf Straßenhöhe liegt, kommt der Empfangsbereich mit Kartentresen, Ausstellungsraum und einem „Hochzeitsbereich“. „Das wird unsere gute Stube“, sagt Geschäftsführer Roderik Daul der in Liquidation befindlichen GmbH. Der aus den 1950er-Jahren stammende Anbau wird in jeder Etage Sanitäreinrichtungen bekommen, die auch für Veranstaltungen im Gartenbereich zugänglich sein werden. Das neue Restaurant bekommt in Abstimmung mit der Denkmalbehörde bodentiefe Fenster und damit bequeme Zugänge zum Biergarten. Der gesamte Garten, so erklärt Jach, werde in Abstimmung mit der Gartendenkmalpflege saniert und teilweise neu gestaltet. Schließlich führt hierher auch der Zugang zum Interreg-Hafen-Projekt, das als Nächstes in Angriff genommen werden soll. So haben Gäste die Möglichkeit, einzukehren, ohne ein Eintrittsticket für den Museumspark kaufen zu müssen.

Insgesamt stehen für die Arbeiten am Bergschreiberamt, in dessen Dachgeschoss die Verwaltung der neuen Museums- und Kultur GmbH einziehen wird, 1,5 Millionen Euro bereit. Jach und Daul rechnen mit der Fertigstellung des Innenausbaus der Heinitzstraße 11 zum Jahresende. So sehen es auch die Förderregularien vor.

Derweil geht die Neugestaltung der Wegebeziehungen, die städtebauliche Anbindung ans Ortszentrum, voran. Rund 350 Meter Gehweg sind angelegt und gepflastert und der behindertengerechte Zugang zum Bergschreiberamt ist schon weit vorangeschritten. Hier arbeitet die Firma ReGo Pflasterland teilweise mit alten Steine, die sehr gut zum Ambiente passen. Dafür stehen 550 000 Euro zur Verfügung.