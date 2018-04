„Deich trotz Biberangriffen sicher“

Debatte in Bienenwerder: Barnim-Oderbruchs Amtsdirektor Karsten Birkholz informiert dort über die Vorbereitungen auf die Ertüchtigung der alten Eisbahnbrücke für Radler. Auch Parkplätze für Autos sind dort geplant. © Foto: Ulf Grieger

Hohensaaten/Lebus (MOZ) Der Oderdeich ist trotz der zahllosen Angriffe durch Biber sicher. Davon haben sich am Donnerstag die Teilnehmer der Frühjahrsdeichschau Märkisch-Oderland überzeugt. Der Pflegezustand wurde als gut eingeschätzt.

Die Gemeindevertreter von Letschin, der Gemeinde mit dem mit Abstand längsten Deichabschnitt im Oderbruch, hatten klare Aussagen zur Deichsicherheit gefordert. Vor allem die Biberschäden hatten für Verunsicherung gesorgt. Als Bürgermeister Michael Böttcher in Groß Neuendorf diese Frage stellte, wurde ihm von den Fachleuten beschieden, dass der Deich trotz der Biberangriffe sicher sei. Zum Thema Biber machte Joachim Cäsar Schmidt aus Altranft, ein passionierter Jäger, deutlich, dass man die Aufgabe der Biberbejagung den Jägern überlassen könne. Schauleiter Siegfried Richter und Landrat Gernot Schmidt wiesen darauf hin, dass der Kreis die Biberverordnung bereits so gut es gehe ausreize und allein im vorigen Jahr 62 Biber geschossen wurden.

Zum traditionellen Start der Inspektion an der alten Finowschleuse Hohensaaten hatte Martin Rudolf, Leiter des Deichhauses Bad Freienwalde vom Landesumweltamt, einen Überblick zur Situation gegeben. Er informierte über die anhaltend hohen Wasserstände seit November. Noch immer habe die Oder einen Meter über Mittelwasser. Martin Porath, Geschäftsführer des Deichverbandes, begrüßte, dass das neue Wassergesetz nun den Wasser- und Bodenverbänden die Aufgabe der Deichunterhaltung zuschreibt. Das Land hatte vor einiger Zeit noch erwogen, diese Aufgabe aus Kostengründen auszuschreiben. Porath wies darauf hin, dass die geforderten mehrjährigen Unterhaltungspläne auch auf fester finanzieller Grundlage basieren müssten.

Auf Grund der Niederschläge und Wasserstände gebe es zurzeit Vernässungen, vor allem im tieferen Oderbruch bei Falkenberg. Als Problem erweise sich die schlechte Vorflut im Freienwalder Landgraben. Abflussprofil und Sohltiefe entspräche nicht den Erforderlichkeiten.

Gedo-Verbandsingeneur Axel Hulitschke erläuterte, dass aktuell der Schwerpunkt der Pflege in der Verbesserung der Grasnarbe liege. Die werde gedüngt und geschleppt. Die bekannt gewordenen Schäden am Damm seien verbaut worden.

Die Inspektion führte zunächst zum Mitteldeich in Hohensaaten, wo das Wasserschifffahrtsamt Eberswalde ein Widerlager einer im Krieg zerstörten Brücke aus dem Ufer der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße gebaut hat. In Zollbrücke stoppte die Kolonne vor dem denkmalgeschützten Dammmeisterhaus. Dort sind die Schornsteine so marode, dass sie auf den Radweg zu stürzen drohen. Das Bauordnungsamt des Kreises wird beauftragt, sich darum zu kümmern.

An der Kienitzer Hafenmühle erläuterte Letschins Bürgermeister Michael Böttcher einen Lösungsvorschlag für die Beilegung eines Konfliktes zwischen der Unteren Wasserbehörde und Gemeinde. Die Zufahrt zur historischen Hafenablage neben der Hafenmühle war in jüngster Zeit durch die Behörde als öffentlicher Weg eingezogen worden, ohne dass die Gemeinde und der Ortsbeirat beteiligt wurden. Das Zufahrtsverbot steht nun direkt vor der Deichauffahrt. Böttcher machte deutlich, dass dies bereits seit Jahrhunderten ein öffentlicher Weg ist. Die Gemeinde schlägt nun vor, den Weg bis zur Oderablage für den öffentlichen Verkehr freizugeben und die Grünfläche der Ablage als Wendestelle auszuweisen. Landesumweltamt und Untere Wasserbehörde wollen diesen Vorschlag jetzt prüfen.