Windräder werden immer höher

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In Brandenburg werden wieder mehr Windräder gebaut. Die Anlagen werden immer leistungsfähiger und immer höher. Und sie konzentrieren sich auf wenige Landesteile.

Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg 171 neue Windenergieanlagen errichtet. 2016 waren es etwa genau so viele. Drei Jahre zuvor lag die Zahl bei 106. Die neuen Windräder haben eine Leistung vom 550 Megawatt. Das erklärte Jan Hinrich Glahr, Landesvorsitzender Berlin/Brandenburg im Bundesverband Windenergie (BWE) am Donnerstag auf der Jahrespressekonferenz in Berlín.

Die meisten neuen Anlagen enstanden in der Uckermark (52), gefolgt von der Prignitz (39) und Teltow-Fläming (32). Ende Januar dieses Jahres lagen Genehmigungen für 194 weitere Windräder vor. Die meisten davon wieder in der Uckermark (32), aber auch im Barnim (28) und in Potsdam-Mittelmark (27) gibt es starken Zuwachs.

Allerdings gibt es auch Regionen, in denen im vergangenen und diesem Jahr keine oder kaum neue Windräder dazukommen. Das gilt für das Havelland, das in der aktuellen Statistik nicht erscheint, oder für Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin, für die je zwei neue Windräder angegeben wurden. Im Landkreis Oder-Spree wurden vergangenes Jahr sechs Windräder errichtet, neue Genehmigungen liegen zur Zeit nicht vor.

Die durchschnittliche Leistung der Windkraftanlagen wird mit 3,13 Megawatt angegeben, 2016 waren es 2,85 und 2013 nur 2,4 Megawatt. Außerdem wachsen die Windräder immer höher in den Himmel. Die Nabenhöhe betrug 2013 durchschnittlich 122 Meter. Inzwischen ist eine Durchschnittshöhe von 138 Metern erreicht. Die Gesamtzahl der brandenburgischen Windräder wuchs im vergangenen Jahr auf rund 3700 Stück, die zusammen eine Leistung von 6800 Megawatt erreichen können.

Glahr betonte, dass die Entwicklung in den Folgejahren von den politischen Rahmenbedingungen abhänge. Unklar sei, wann und wie viele der im vergangenen Jahr für Bürger-Energiegesellschaften ausgeschriebene Windräder errichtet werden. Der Verband forderte zudem, in die Gespräche zum Strukturwandel in der Lausitz eingebunden zu werden.

Für die Eingriffe in das jeweilige Landschaftsbild zahlten die Windunternehmen im vergangenen Jahr 9,14 Millionen Euro an den Naturschutzfonds Brandenburg. Glahr betonte, dass die Gelder nach heftiger Kritik nun direkter zu den betroffenen Kommunen gelangen und nicht einfach im Landkreis verwendet werden. In die Uckermark flossen im vorigen Jahr 3,7 Millionen Euro, nach Teltow-Fläming 1,8 Millionen. Sie sollen beispielsweise für Renaturierungsmaßnahmen von Gewässern oder die Anlage von Streuobstwiesen verwendet werden. Die Gelder aus Ersatzzahlungen können von den Kommunen auch als Eigenanteil bei der Beantragung von Fördergeldern der EU und des Bundes für Naturschutzvorhaben eingesetzt werden.