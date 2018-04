Ein Blumengruß den Ankommenden

Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) Seit dem Jahr 2012 pflanzt die Garten- und Landschaftsbau-Abteilung der LAFIM (Landesausschuss für Innere Mission) gemeinsam mit ihren Angestellten Blumen und Gewächse rund um den BahnhofDie körperlich- und zum Teil geistig behinderten Menschen tragen damit zur Verschönerung des Stadtbildes und zu einem fröhlichen Empfang der Besucher im Hohen Fläming bei.

Diese gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen der LAFIM und den Stadtwerken Bad Belzig, die sich zu einer liebgewonnenen Tradition entwickelt hat, wurde vor vielen Jahren von Stadtwerke-Mitarbeiter Ingo Krugmann ins Leben gerufen. Neben der Bepflanzung der Blumenkästen am Bahnhof werden an selbigem Ort die Papierkörbe geleert und die Straße gepflegt. Es werden die Grünflächen rund um das Heizhaus am Klinkengrund bewirtschaftet und gepflegt und auch die Grünflächen in den beiden Höfen der Stadtwerke in der Mauerstraße.

Ziel der Kooperation ist es, Menschen mit Behinderungen eine sinnvolle und schöne Aufgabe zu geben, die auch nach außen hin Wirkung zeigt. Weitere Zusammenarbeit zwischen LAFIM und den Stadtwerken existieren bereits.