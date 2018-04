Beziehungen sollen intensiviert werden

Bärbel Kraemer

Bad Belzig/Kribi (BRAWO) Eine Arbeitsgruppe soll die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Bad Belzig und Kribi II in Kamerun künftig intensivieren. Interessierte Kurstädter und Vertreter von Vereinen sind zur Mitarbeit aufgerufen.

Gemeinsam mit Stadtverordneten, Mitarbeitern aus der Verwaltung und dem Verein Echo-Kamerun Belzig sollen die zwischen beiden Städten sich bislang nur langsam entwickelnden Bande gestärkt werden. Das ist das Ergebnis einer Diskussionsrunde im städtischen Sozialausschuss. Letzterer sprach sich am Montagabend mehrheitlich für die Gründung der Arbeitsgruppe aus.

Die Idee für dieselbe entstand bereits Anfang März im Rahmen einer Gesprächsrunde zwischen Verein, städtischer Verwaltung und Stadtverordneten.

Bis in den Mai hinein sollen jetzt interessierte Mitstreiter gesucht werden. "Der Gedanke einer Arbeitsgruppe ist mir sympathisch", so Sven Schmidt (SPD). Jens Gruska (Die Linke) bot noch am Abend seine Mitarbeit an und Burkhard Kroll (Die Grüne) sagte: "Das ist ein großartiges Thema. Ich stelle mich gern zur Verfügung."

Der Verein Echo-Kamerun Belzig gründete sich vor mittlerweile zehn Jahren. Seitdem suchen eine Handvoll Akteure eine lebendige Beziehung zwischen der Kur- und Kreisstadt und Kribi in Kamerun zu entwickeln.

Auf die ersten Briefkontakte folgten gegenseitige Besuche und die Willensbekundungen, eine Partnerschaft anzustreben. Weitere Projekte fanden unter Federführung des Vereins statt - vom Jugendaustausch bis zur Schulpatenschaft. Die Weiterentwicklung des Partnerstadt-Gedankens kam vor vier Jahren jedoch ins stocken. Diese "Hängepartie", so Biedermann, soll jetzt beendet werden.

Um Stadtverordnete und Verwaltung über Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu informieren, war zur Gesprächsrunde im März mit Doreen Eismann von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt in Bonn auch fachkundige Beratung zugegen. Eismann stellte Möglichkeiten der Projektförderungen und Kooperationen vor und informierte über möglicher Fördermöglichkeiten.