Tief bringt Regen und Wolken - Auflockerung am Wochenende

Potsdam (dpa) Dichte Wolken und Schauer: Den Menschen in Berlin und Brandenburg steht am Freitag wechselhaftes Wetter bevor. Ein Tief, das aus dem Süden kommt, bringt feuchte Luft in die Region. Am Vormittag ist mit Regengüssen, hier und da auch mit Gewittern, zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Mancherorts könne es hageln. Dazu frischt der Wind auf - auch Sturmböen sind möglich. Die Temperaturen bewegen sich um die 20-Grad-Marke, nach Gewittern auch deutlich darunter. Bereits am Samstag lockere die Bewölkung aber etwas auf - am Sonntag scheine auch wieder länger die Sonne.