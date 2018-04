Spende für die Kinderhilfe

Anja Linckus

Rietz (BRAWO) Am 1. April hatte die Firma BRMB Brandenburg/H. Recycling-Maschinenbau GmbH BRMB GmbH ihr 25-jährige Betriebsjubiläum und hat deshalb eine Spende von 15.000 Euro an die KINDERHILFE - Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V. übergeben. Carsten Schild, Geschäftsführer der BRMB überreichte diese in Rietz an den Vorsitzenden Jürgen Schulz. "Sein Engagement ist unermüdlich und bedarf unser aller Hochachtung, er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und Bambipreisträger", so Carsten Schild bei der Übergabe. Jürgen Schulz bedankte sich herzlich für die Spende an die Kinderhilfe und wünschte allen weiterhin viel Erfolg und Gesundheit.