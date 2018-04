Clubsiegerzuchtschau des KSHC.e.V.

Anja Linckus

Plaue (BRAWO) Der Kaukasische Schäferhunde-Club e.V. führt am kommenden Sonnabend, 21. April, ab 10 Uhr seine 25. Clubsiegerzuchtschau auf dem Hundeplatz des Vereins für Deutsche Schäferhunde in Plaue in der Waldstraße durch. Hunde in der Jüngstenklasse bis zur Veteranenklasse sind zu sehen. Neben der Schönheitsschau werden Nachzuchtbeurteilungen und Körungen durchgeführt und ein Infostand sorgt für Wissenszuwachs. Der Kaukasische Schäferhund ist eine der ältesten Herdenschutzrassen und hat sehr wenig von seiner Natürlichkeit eingebüßt. Die Hauptaufgabe besteht im Schutz von Viehherden und Hirten gegen Raubtiere. Dies förderte die Entwicklung eines kräftigen Typs, großer physischer Kraft, Wachsamkeit, Kühnheit und Ausdauer. Mit dem Wiedereinzug des Wolfes gewinnt die Haltung beim Schutz der Herden auch im Land Brandenburg immer mehr an Bedeutung. Der Wert der Rasse wird durch ihre Anspruchslosigkeit hinsichtlich der Lebensbedingungen beträchtlich erhöht. Er hat einen ausgeglichenen Charakter, ist nervenfest und besitzt eine natürliche Härte und Schärfe. Gegenüber Fremden ist er misstrauisch und zurückhaltend. Alle Hunde- und Rassefreunde sind herzlich dazu eingeladen. Foto: Verein