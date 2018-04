Jugendberufsagentur öffnet am 27. April

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "Wir haben über Jahre ein gutes Knowhow. Die Jugendberatungsagentur aber ist etwas Besonderes", ist Michael Glaser, Geschäftsführer des Brandenburger Jobcenters, überzeugt. Auch die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam, Dr. Ramona Schröder, beteuert: "Für mich ist das ein Quantensprung. Ein weiterer positiver Baustein für die Stadt."

Die schon bald entstehende Jugendarbeitsagentur bringt alle Beteiligten ins Schwärmen. Hoffentlich auch jene, für die sie gedacht ist. Schröders Hoffnung gründet sich auf guten Erfahrungen. In ihrem Bereich hat sie nach Teltow-Fläming und der Landeshauptstadt nun in Brandenburg an der Havel die dritte Kooperationsvereinbarung am Laufen. Schröder: "Teltow-Fläming ist seit zwei Jahren dabei und wir verzeichnen hier weithin die meisten Schüler für die Ausbildung." Vorteil der neuen Agentur, die mit eigenständigem Logo auftritt und jugendgerecht eingerichtet ist: Die Besucher wähnen sich nicht im Amt, obwohl viel Amt drin steckt. Nämlich alle vier Partner. Jugendhilfe, Agentur für Arbeit, Jobcenter und Schulamt arbeiten hier Hand in Hand, sodass die Jugendlichen künftig eine Anlaufstelle haben. Dr Ramona Schröder weiß: "Jugendliche denken nicht in Behörden-Zuständigkeiten. Sie wollen nicht über Stelle A und B zu C laufen, um alle für sie relevanten Informationen puzzleartig zusammenzusetzen." Für junge Menschen unter 25 Jahren soll die Jugendberufsagentur diese eine Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema Schule und Beruf werden. Die Förderung der beruflichen und sozialen Integration, der Ausgleich sozialer Benachteiligungen und die Überwindung individueller Beeinträchtigen von Jugendlichen sollen im Mittelpunkt stehen. Michael Glaser: "Wir als Jobcenter betreuen häufig junge Menschen mit vielschichtigen Sorgen - Suchtprobleme, Schulden, schwierige Elternhäuser. Sie brauchen individuelle Lösungen, die hier auf kurzem Wege gefunden werden können." Schulrat Christof Kürschner ergänzt: "Die Angebote der Jugendberufsagentur sind genau auf diese Jugendlichen zugeschnitten und gewährleisten die Weiterführung der Angebote der Berufsberater in den Schulen nach der Beendigung der Schulpflicht."

Angesiedelt wird die Jugendberufsagentur beim Jobcenter in der Kirchhofstraße, dort, wo sich bislang das Selbstinfosystem fand. Der separate Eingang ist als Abgrenzung vom Jobcenter gewollt und soll die Hemmschwelle mindern.

Der Einzug der Berufsberater, Fallmanager und Jungendamts-Mitarbeiter beginnt am 16. April. "Am 27. April erfolgt die feierliche Eröffnung", verspricht Arbeitsagentur-Chefin Dr. Ramona Schröder.