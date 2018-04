38. Auflage des Stundenpaarlaufs

Rene Wernitz

Rathenow/Wassersuppe (BRAWO) Der Stundenpaarlauf der LG Wassersuppe erlebt am Donnerstag, 26. April, seine 38. Auflage. Los geht es um 18.00 Uhr im Rathenower Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion am Schwedendamm. Zu der Zeit erfolgt der Start für Teilnehmer mit 15-minütiger Laufzeit. 30- und 60-minütige beginnen um 18.30 Uhr. Für letztere müssen pro Läuferpaar 5 Euro entrichtet werden. Bezahlung am Wettkampftag vor Ort! Meldungen sind bis 30 Minuten vor den Starts möglich. Anmeldeformulare gibt es bei Sport-Bölke in der Fehrbelliner Straße 4a in Rathenow. Das Geschäft ist telefonisch unter 03385/516969, per Fax 03385/495588 sowie per E-Mail an info@sport-boelke.de zu erreichen. Vordrucke sind auch auf www.sport-boelke.de verfügbar. Weitere Veranstaltungen, zu denen die Laufgruppe Wassersuppe 2018 einlädt, sind der Wassersupper Triathlon und Quadrathlon am 18. August sowie der Silvesterlauf in Witzke.