Autohaus Erkner widerspricht Darstellungen

Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) "Wir haben am 6. April 2018 unter der Überschrift „Mitarbeiter fühlen sich im Stich gelassen“ über die Reaktionen auf die Schließung des Autohaus Erkner in Oranienburg berichtet.

Die das Autohaus betreibende Siegfried Erkner & Sohn GmbH widerspricht zum Teil den in dem Beitrag wiedergegebenen Darstellungen zu und von Herrn Sebastian Bettin. Wir hatten berichtet, dass auch Sebastian Bettin, der seit 2009 seine Druckerei Quickprint mit sieben Mitarbeitern im alten Verwaltungsgebäude an der Robert-Koch-Straße betreibe, Probleme mit Erkner habe. Hierzu wird seitens Erkner angemerkt, dass die die Druckerei betreibende Firma New Quickprint GmbH nicht mehr von Herrn Bettin als vertretungsberichtigtem Geschäftsführer geleitet werde. Zudem sei es unzutreffend, dass es einen gültigen Mietvertrag gebe, der erst im Jahr 2019 auslaufe. Vielmehr gebe es keinen gültigen Mietvertrag mehr, da dieser befristet gewesen und durch Zeitablauf bereits zum 31. Mai 2017 erloschen sei. Eine Verlängerungsoption habe die Mieterin zu keiner Zeit ausgeübt. Darüber hinaus habe man sehr wohl versucht, die Sache menschlich zu klären. Dies habe die Mieterin mehrfach abgelehnt. Erst dann sei eine Räumungsklage eingereicht worden.“