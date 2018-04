Spitzenspiel am Vogelgesang

Detlef Nießner

Rathenow (BRAWO) Geht es nach dem Schiedsrichter, steht fest: Es gibt es an diesem Samstag am Vogelgesang eine Punkteteilung! Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Aber zum dritten Mal in dieser Oberligasaison wurde Daniel Kresin von der SG Olympia Leipzig für ein Punktspiel des FSV Optik angesetzt. Die beiden anderen Partien, in Strausberg (0:0) und in Staaken (2:2) endeten tatsächlich Remis.

Mit dem SV Lichtenberg 47 reist nun eine Mannschaft nach Rathenow, die selbst noch Chancen auf den Aufstieg besitzt. Zwar liegen die Hauptstädter derzeit noch neun Punkte hinter Tabellenführer FSV Optik, haben jedoch eine Begegnung weniger absolviert. Mit einem Sieg in Rathenow könnten sie sich also ganz nah an die Spitze heranschieben. Lichtenbergs Trainer Uwe Lehmann, einst als Aktiver auch einmal ein Optiker, meinte nach dem jüngsten 3:1 seines Teams gegen Wismar: "Wenn wir so spielen wie heute oder beim 3:0 vergangene Woche gegen Brandenburg Süd, sind wir in der Lage, jeden zu schlagen - auch Optik!"

Die Havelländer hatten unter der Woche die am Samstag erlittene 0:2-Niederlage in Brandenburg /Havel zu verarbeiten. Am Montag gab es zunächst eine Menge zu bereden, zu pomadig wirkte bei einigen der Auftritt beim BSC Süd 05. Nun gilt es, die tolle Heimserie fortzusetzen. Die Rathenower sind daheim seit September 2016 ungeschlagen. Angekündigt sind Sonne satt und Temperaturen um die 20 Grad. Beste Voraussetzungen also für ein Spitzenspiel vor reichlich Publikum. Los geht es um 14.00 Uhr. Mehr Infos zur Saison auf www.fsv-optik.de.