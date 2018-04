Koch bleibt CDU-Vorsitzender

Brieselang (MOZ) Kontinuität: Michael Koch bleibt Vorsitzender des CDU-GemeindeverbandesDer 38-Jährige wurde während einer Mitgliederversammlung am Mittwochabend mit großer Mehrheit wiedergewählt. Koch ist auch Fraktionsvorsitzender der CDU in der Gemeindevertretung sowie natürlich im Kreistag.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Mitgliederversammlung den 40-jährigen Fabian Bleck, der bereits auf verschiedenen politischen Ebenen Erfahrungen gesammelt hat. Er löst damit Peter Deblon ab, der nicht mehr zu Verfügung stand. Thomas Dicker bekam das Vertrauen der Mitglieder und wurde erneut zum Schatzmeister bestimmt. Zu Beisitzern im Vorstand wählte die Mitgliederversammlung Wilhelm Garn (Bürgermeister), Ruth Timmerherm (Sachkundige Einwohnerin im Sozialaus-schuss), Kurt Jakob (Gemeindevertreter) und Lennard Barth (Junge Union). Vor der Wahl legte der Vorsitzende seinen Rechenschaftsbericht ab. In diesem skizzierte Michael Koch insbesondere die zurückliegenden erfolgreichen Wahlen des Landrates und des Bundestages. Natürlich kam die Arbeit in der Gemeinde nicht zu kurz. Hier erwähnte Koch etwa die Neubauten des Hortes und der Kita am alten Rathaus sowie dessen Umbau zum Bürgerhaus.