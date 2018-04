Rene Wernitz

Brandenburg/Havelland (BRAWO) Der regionale Ausbildertag für Brandenburg an der Havel und das Havelland soll am 16. April Ausbildungsunternehmen wertvolle Tipps zur Unterstützung im Ausbildungsalltag und eine Plattform für den aktiven Erfahrungsaustausch bieten, wie es seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam heißt. Die Anforderungen an Ausbilder würden ständig wachsen, neue Berufe und veränderte Jugendgenerationen seien nur einige Schlagworte, die den Ausbildungsmarkt beeinflussen würden. "Ausbilder stehen vor der permanenten Aufgabe, in Ausbildungssituationen passende Antworten zu finden. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, neue Impulse zu setzen und in den gemeinsamen Austausch zu kommen." Beginn der fünfstündigen IHK-Veranstaltung ist um 11.30 Uhr im Brandenburger Hotel am Molkenmarkt. Um 11.45 Uhr wird zum Thema referiert: "Wer sind die, und was wollen die hier? - die Generation Z verstehen und ausbilden". Nach der Mittagspause folgen Foren und Workshops. Ein Referent am Nachmittag ist Toralf Engelbrecht, Direktor des Arbeitsgerichts Brandenburg an der Havel, der Rechtsfragen in der Ausbildung erörtert. Bei Kaffee und Kuchen findet der Ausbildertag ab 16.00 Uhr sein Ende.

Anmeldungen sind bei Kathrin Fredrich, Chefin des IHK-Regionalcenters, per E-Mail an brb@ihk-potsdam.de möglich.