„Als ich fortging“: Karussell mehr als nur dieser Hit

Rathenow „Als ich fortging.“ Dieser Song aus dem Jahr 1987 ist nicht nur die wohl bekannteste Rockballade aus DDR-Zeiten, sondern auch der erfolgreichste Titel der Band „Karussell“, die kürzlich im Rathenower Kulturzentrum gastierte.

Im Jahr der Veröffentlichung auf dem Album „Café Anonym“ war „Als ich fortging“ auf Platz 2 der DDR-Jahrescharts. Da bestand die Band, nach Karat und den Puhdys dritterfolgreichste Gruppe des Jahres ihres LP-Debüts „Entweder oder“ (1978) bei Amiga, bereits zwölf Jahre.

Nach Gründung vor 42 Jahren durch Wolf-Rüdiger Raschke und Reinhard Huth, die noch heute dabei sind, gab es mehrere Besetzungswechsel. Im Clubkonzert vor ausverkauftem Sitzreihen im Blauen Saal des Kulturzentrums bewies Karussell, dass die Gruppe weit mehr ist als der Hit „Als ich fortging“.

„Es ist toll, wenn man als Band Klassiker hat“, so Sänger Joe Raschke nach dem „Als ich fortging“-Intro sowie „Entweder oder“ und „Mc Donald“ vom ersten Album. Aber auch mit den Songs „Oben sein“ und „Rettet unsere Nacht“ aus dem Jahr 2011 konnte die Band überzeugen. Mit „Sag deinen Namen“ und „Geben oder Nehmen“ folgten zwei Songs des noch nicht veröffentlichten neuen Albums.

Natürlich spielte Karussell auch „Wie ein Fischlein unterm Eis“ (1984) und „Autostop“ (1979) sowie Rhythm & Blues-betonte Songs aus den Anfangsjahren wie „Mein Bruder Blues“ (1982), bei dem Joe auch zur Bluesharp griff. „Heute heißt es Karussell hautnah“, holte der zweite Vocalist, Keyboarder und Sohn des Bandleaders Raschke, die Gäste von ihren Sitzplätzen vor die Bühne. So kam auch bei den Schlagzeug-, Bass- und Gitarren-Soli echte Rockkonzert-Stimmung auf. Nach über einer Stunde wurde es dann noch einmal besinnlich. Im dunklen Saal leuchteten die Neonstäbchen der Gäste zu „Als ich fortging“. Gemeinsam mit Sänger Joe Raschke sang das Publikum die Strophen mit seinem „Na, na, na“-Gesang.

Natürlich gab es noch zwei Zugaben: „Gelber Mond“, ein toller melodischer Titel aus dem Jahr 1982, und den 2011-er Titel „Stern der Liebe“. Das Konzert war für Fans aus DDR-Zeiten, wie langjährige Fanclubmitglieder aus Arneburg und Leipzig, ein tolles Wiedersehen. Nach 90 Minuten gaben die Musiker noch Autogramme und kamen mit ihren Fans ins Gespräch.

Karussell wurde bereits 1976 um Wolf-Rüdiger Raschke mit den Mitgliedern Jochen Hohl und Peter Gläser der 1975 verbotenen Band Renft gegründet. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Umbesetzungen. Einzelne Musiker verließen nicht nur die Band, sondern auch die DDR. 1985 stand Karussell deswegen kurz vor der Auflösung. 1991 dann doch aufgelöst, kam es 1994 für nur ein Jahr zu einer Neubelebung und dem Album „Sonnenfeuer“. 2007 initiierte Sänger und Band-Mitgründer Reinhard Huth ein erneutes Comeback. Keyboarder Wolf-Rüdiger Raschke und Jan Kirsten, seit Ende der 1980er Bassist, machten mit. Neu dazu kamen Raschkes Sohn Joe als Keyboarder und Sänger, Gitarrist Hans Graf sowie seit 2008 Benno Jähnert als Schlagzeuger. Nach 17 Jahren Pause erschien 2011 ihr Album „loslassen“.

Karussell stellt das neue Album „Erdenwind“ mit elf Songs am 15. Mai live in Leipzig vor. In den Handel kommt es bereits am 11. Mai. Mehr Infos auf www.karussell-rockband.de.