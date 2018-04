Wirkung verfehlt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was Mieter in New York oder London schon seit Jahrzehnten zur Verzweiflung treibt, führt inzwischen auch bei immer mehr Berlinern zu enormem Frust. Noch vor zehn Jahren galten dort zehn Euro Kaltmiete pro Quadratmeter als eher teuer. Inzwischen sind solche Preise bei Neuvermietungen in bevorzugten Gegenden normal. Und die Zukunft lässt eher noch Schlimmeres erahnen.

Hinter dem Wucher steckt eine einfache Logik. Berlin wächst. Wohnungen werden folglich knapper. Und so brauchen sich Vermieter besonders in Innenlagen trotz gepfefferter Mieten keine Sorgen um Abnehmer machen. Allein in den Außenbezirken gibt es oft noch bezahlbare Wohnungen, doch dorthin wollen viele nicht ziehen – anders als in den Speckgürtel, wodurch auch Brandenburger immer öfter Mietwucher in bevorzugten Lagen ertragen müssen. Die Mietpreisbremse, die der Berliner Senat zuletzt auf den Weg gebracht hat, scheint ihre Wirkung zu verfehlen. Vielleicht hat die Bundespolitik ja bessere Ideen zum Mieterschutz.