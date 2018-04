Es regnete Rosenblätter

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Freitag, den 13. April 2018, werden Andreas Poethke und Damian Marcus Bühser-Poethke nie mehr vergessen. An diesem Tag sind die zwei Eisenhüttenstädter den Bund fürs Leben eingegangen. Die Eheschließung der beiden MOZ-Zusteller war die dritte gleichgeschlechtliche Hochzeit in Eisenhüttenstadt.

„Ich habe sehr gut geschlafen“, beteuert Andreas Poethke, schaut dann aber fast schon ein wenig mitleidig auf seinen frisch gebackenen Ehegatten und schiebt hinterher: „Aber er war so aufgeregt, dass er schon die letzten zwei, drei Nächte nicht zur Ruhe gekommen ist.“ Damian Marcus Bühser-Poethke nickt. Müdigkeit aber ist ihm überhaupt nicht anzumerken. Wahrscheinlich wegen der Glückshormone. Die zwei Eisenhüttenstädter haben sich am Freitag, dem 13., getraut und im Rathaus den Bund fürs Leben geschlossen.

Seit Oktober 2017 sind gleichgeschlechtliche Eheschließungen in Deutschland erlaubt. Drei Paare haben diese Chance bisher in der Stahlstadt ergriffen – einmal sagten zwei Frauen Ja, zweimal standen Männer vor der Standesbeamtin, zuletzt Damian Marcus Bühser-Poethke und sein Andreas.

Theoretisch könnten eingetragene Lebenspartnerschaften auch in Ehen umgewandelt werden. „Das hatten wir hier aber noch nicht“, erklärt Standesbeamtin Antje Geller. Für sie macht es keinen Unterschied, ob zwei Männer, zwei Frauen oder ein Mann und eine Frau vor ihr stehen. Sie spricht über Liebe, geht ein bisschen auf die Geschichte des Paares ein und fragt letztlich, ob die Verliebten die Ehe eingehen wollen.

Bei Andreas Poethke (56) und Damian Marcus Bühser (24) kommt das Ja mit großer Überzeugung. Und als schließlich die Ringe über die Finger gestreift werden und es vor den Augen der Gäste und Trauzeugen ein Küsschen als Liebesbekenntnis gibt, da wirken die zwei Männer gerührt, überglücklich und irgendwie erleichtert.

Noch bevor sie zu dem Song „Halleluja“ ins Trauzimmer kommen, erzählt Andreas Poethke, dass er seinen Damian vor sechs Jahren bei einem RTL-Flirt-Chat kennengelernt habe. „Das war auch am 13. April. Das ist unser Glückstag“, sagt der 56-jährige gelernte Agrartechniker, der in Müllrose groß geworden ist, aber schon seit längerem in Eisenhüttenstadt lebt. Damian wohnt damals noch in Guben. Aber schon nach wenigen Nachrichten und Telefonaten folgt das erste Treffen. „Da bin ich in der Nacht nach Guben gefahren“, erinnert sich Poethke.

„Ja, es war Liebe auf den ersten Blick“, versichert der 24-Jährige, der eine Lehre zum Hauswirtschaftler absolviert hat. Als er wenige Monate später auf Reisen im Ausland ist, vermisst ihn Andreas Poethke so sehr, dass der Heiratsantrag nicht lange auf sich warten lässt. Und natürlich wohnen sie nun schon seit einigen Jahren zusammen in Eisenhüttenstadt. „Bei uns hat jeder seine Aufgaben“, erklärt der Ältere der beiden und kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Natürlich ist auch eine Hochzeitsreise geplant. „Wir machen eine Donaurundfahrt“, verrät Poethke.

Die große Sause am Freitag aber bleibt aus. Ihren Hochzeitstag lassen sie eher ruhig angehen. Mit ihren Freunden und der Familie gehen sie nach der Eheschließung noch ins Restaurant Rose und essen à la carte. Dann wollen sie nach Hause, denn der Tag der beiden hat sehr früh begonnen, um 3 Uhr morgens. Da klingelte der Wecker, wie jeden Tag außer sonntags. Die zwei Männer arbeiten nämlich als MOZ-Zusteller. „Auch heute haben wir noch die Zeitungen in den Briefkasten gesteckt“, sagt Poethke. Zuständig sind sie für das Gebiet Fünfeichen und Schierenberg. „Morgen haben wir aber Sonderurlaub bekommen“, freut er sich, nimmt die Hand seines Partners und lächelt beseelt. Viel Zeit bleibt am Freitag jedenfalls nicht, nachdem die Tour beendet ist. Um 10.30 Uhr ist der Termin beim Standesamt. Dennoch erscheint das Paar geschniegelt und gebügelt. Die Anzüge sitzen, die Krawatten auch. Und beiden ist anzusehen, dass sie es kaum noch erwarten können, endlich Ja zu sagen und ihre Liebe offiziell zu besiegeln.

Zu den Hochzeitsgästen gehört auch die einjährige Mia. Und die junge Dame zieht an diesem Tag alle Blicke auf sich. Nicht nur, weil sie zuckersüß aussieht in ihrem Kleidchen, sondern auch, weil sie auf dem Gang vor dem Trauzimmer Rosenblätter streut. Anfangs agiert sie noch etwas schüchtern, dann funktioniert das wunderbar und die roten Blätter aus dem Körbchen sind am Ende viel zu schnell alle.

Andreas Poethke und Damian Marcus Bühser-Poethke machen kein großes Brimborium um ihre Hochzeit. Für sie ist es ganz normal, dass zwei Menschen, die sich lieben, heiraten. Egal, wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben oder woher sie kommen. Anfeindungen im Alltag spüren sie so gut wie keine, sagt Poethke. „Das funktioniert ganz gut.“ Aber es gebe auch noch immer Momente, wo sie aufpassen, wem sie was erzählen. Damit können sie jedoch gut leben, solange sie sich haben.

Auf ihren goldenen Ringen haben sie übrigens das Hochzeitsdatum und natürlich das Kennenlern-Datum verewigt, also Freitag, den 13. April.