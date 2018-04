„Alles Liebe“ - Jahresempfang der Stephanus-Stiftung

Jens Sell

Strausberg (MOZ) „Alles Liebe“ ist das Jahresmotto der Stephanus-Stiftung, und um diesen An- und Ausspruch drehte sich der Jahresempfang des in diesem Jahr 140 Jahre alt werdenden diakonischen Dienstleistungskonzerns am Freitag im Volkshaus Strausberg-Nord. Um das Jahresmotto drehten sich der halbstündige Eröffnungsauftritt des Improvisationstheaters Vogelfrei und auch die Rede des Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Pfarrer Torsten Silberbach. Im Saal zusammengekommen waren Mitarbeiter der Einrichtungen in Oder-Spree und Märkisch-Oderland, so vom Strausberger Seniorenzent­rum Dietrich Bonhoeffer wie auch den Freienwalder Stephanus-Werkstätten und dem dortigen Seniorenzentrum, dem Marienhaus in Rüdersdorf, dem Seniorenzentrum in Grünheide und den ambulanten Pflegediensten Stephanus mobil. Auch Abgesandte polnischer Partnereinrichtungen in Kamien Wielky und Kostrzyn sowie Vertreter des öffentlichen Lebens der Stadt und des Landkreises ließen sich von den Darstellern ermuntern, die Hände ihres Nachbarn zu ergreifen und aus ganzem Herzen zu sagen: „Alles Liebe.“

Anknüpfend an den Auftritt des Improtheaters, sagte Pfarrer Silberbach. „Soziale Arbeit ist nicht nur ein Kostenfaktor, sie ist ein Zeichen, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft gewollt und geliebt ist.“

Der Landratsbeigeordnete Friedemann Hanke (CDU) erinnerte an den heiligen Stephanus als einen der sieben Diakone, die die Apostel beauftragten. Er sollte sich um die Armen, Waisen und Witwen kümmern – der Ursprung der Diakonie.

Für Bürgermeisterin Elke Stadeler sind der Stephanus-Treff und das Seniorenzentrum in der Wriezener Straße Ausdruck für die seit dem Einstieg der Diakonie in die Strausberger Altenpflege 1993 gewachsenen Ansprüche und Anforderungen: „Wenn ich daran denke, wie die Heime damals aussahen, kann ich Ihnen, den Mitarbeitern, nur höchsten Respekt dafür zollen, wie Sie sich immer wieder motivieren, den wachsenden Aufwand mit viel Liebe und Engagement zu bewältigen.“ Der Strausberger Pfarrer Tilmann Kuhn sprach von den schönen Stunden, die er bei Gottesdiensten und Seelsorge im Bonhoeffer-Seniorenzentrum verbringe. Oft nehme er dazu seine beiden einjährigen Zwillingstöchter mit, weil er sehe, wie die alten Menschen beim Anblick der Kleinkinder aufblühen.

Mit Geschenken und Glückwünschen warteten auch die polnischen Gäste auf.