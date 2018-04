Der bunte Hering wird sportlich

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Vorbereitungen für das Stadtfest „Bunter Hering“ vom 13. bis 15. Juli laufen auf Hochtouren. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Auf die Plätze, fertig, los!“, teilt Robert Reuther von der Messe- und Veranstaltungs-GmbH mit.

Nachdem 2016 getanzt und im Vorjahr gesungen wurde, steht diesmal der Sport im Mittelpunkt. „Wir werden ihn mit unterschiedlichen Angeboten feiern“, verrät Reuther. So findet am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, ein Boule-Turnier statt. Bereits vor Beginn des bunten Treibens mit Kirmes und Live-Musik werden am 10. und 11 Juli auf dem Markt die beiden Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft übertragen, ebenso wie das Finale am Sonntag um 17 Uhr. Am 12. Juli wird es um 22 Uhr eine Neuauflage des Riesenradkonzertes geben, mit dem die Singakademie unter der Leitung von Rudolf Tiersch bereits im Vorjahr für Furore sorgte. Am 15. Juli um 15 Uhr spielt das Brandenburgische Staatsorchester sein letztes Konzert mit Chefdirigent Howard Griffiths.(soj)