Ende einer Gruselstunde

Berlin (MOZ) Es waren zwar nur sieben Monate, in denen Chris Dercon seine Vorstellungen an der Volksbühne umsetzen konnte. Und die Art seines Empfanges in Berlin war in der Tat unfair. Doch mit Blick auf die Premieren seiner kurzen Intendanz kann es für alle, denen das Sprechtheater am Herzen liegt, nach seinem Rücktritt nur ein Urteil geben: Endlich ist die Gruselstunde vorbei! Der belgische Kurator hatte offenkundig kein Konzept, mit dem sich das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz adäquat bespielen ließe. Einschlafende oder flüchtende Zuschauer sprechen Bände. Dieser Kaiser war einfach nur nackt.

Und für unfokussierte Performance-Gastspiele ist die Angelegenheit in dem größten der fünf staatlich geförderten Ensemble-Theater schlicht zu ernst. Schließlich sind da erhebliche Steuermittel im Spiel. Die bald vier Millionen Berliner sind mit fünf solcher Häuser alles andere als überversorgt; das belegen ihre gute Auslastung.

Nicht nur für die Berliner Kulturszene ist Dercons Demission eine gute Nachricht. Theater, das bleibt auch in Zeiten von Globalisierung vor allem eines: Intensive Arbeit am literarischen Text. Es geht immer noch um den spannenden Versuch, etwas Lebendiges zu erschaffen – Personen, Konflikte, ganze Welten.