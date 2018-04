Amtsantritt mit vielen Folgen

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) „Ich scharre mit den Füßen“, sagt Henryk Pilz, Erk-ners designierter neuer Bürgermeister. Aber sein Amt tritt er erst am 7. Mai an. In den Ausschusssitzungen ab Montag ist er noch Stadtverordneter. Der Wechsel im Amt hat eine ganze Reihe von Folgen.

Noch-Bürgermeister Jochen Kirsch wird nicht mehr dabei sein, wenn der Bildungsausschuss am Montag über einen Vereinsbeirat diskutiert, der Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag über den Spree-Radweg und der Finanzausschuss am Mittwoch über die Einführung des Beschwerde-Portals „Märker“ in Erkner. „Es ist blöd, wenn ich da irgendwas sage und ein anderer es hinterher machen muss“, so Kirschs Begründung. Oberster Vertreter der Verwaltung ist dann Clemens Wolter, seit dem Abschied von Kristina Althaus stellvertretender Bürgermeister. Er verweist auf die Aufgabenteilung im Rathaus: „Wir sind ja zwei Geschäftsbereichsleiter und werden uns das aufteilen.“ Der zweite ist eine Frau, Katrin Rusch, die für die Ressorts Hauptverwaltung, Bürgerservice und den Bildungs- und Kulturbereich verantwortlich zeichnet.

Pilz geht nach eigener Aussage zwar inzwischen öfter ins Rathaus, um sich mit der Verwaltung über die Dinge zu beraten, die nach seinem Amtsantritt anstehen. Dabei, sagt er, „gehe ich mit einer Frage rein und komme mit zehn wieder raus“. Davon unabhängig aber beschreibt er seine Rolle bis zum Amtsantritt ganz knapp: „Ich bin Stadtverordneter.“ Er ist außerdem auch noch CDU-Fraktionsvorsitzender. Das Mandat als Stadtverordneter wird er niederlegen, um ins Bürgermeisteramt zu wechseln, und es wird nach dem Gesetz für ihn einen Nachrücker aus der CDU geben. Als erster auf der Liste steht ein alter Bekannter: Harry Heller. Der mittlerweile 61-Jährige, der seit der Wende viele Jahre im Stadtparlament saß, sagte am Freitag auf Nachfrage, er wolle das Mandat annehmen. Wer der vierköpfigen Fraktion vorsitzen wird, soll sich nach Auskunft von Pilz’ Stellvertreter Jörg Rintisch nächste Woche klären. Pilz will sich da ganz raushalten. Die weiteren Mitglieder sind der parteilose Eric Nickel und Christian Förster, der bisher öfter bei Sitzungen gefehlt hat. Rintisch sagte, er sehe seinen Platz wie bisher eher im Hintergrund.

Der Terminkalender will es so, dass an Pilz’ zweitem Arbeitstag, dem 8. Mai, eine Stadtverordnetenversammlung (SVV) angesetzt ist; dort ist förmlich die Rechtmäßigkeit der Bürgermeister-Wahl festzustellen. Den Bericht des Bürgermeisters soll da noch der Stellvertreter, Wolter, geben. „Es wäre Quatsch, wenn ich am zweiten Tag über die Zeit seit der letzten SVV berichten sollte“, sagt Pilz. Für den Tag darauf, den 9. Mai, werde eine Amtseinführung vorbereitet, bei der er vereidigt werden soll.

Veränderungen wird es auch im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Erkner geben. Bisher ist Pilz dort Vorsitzender. Als Bürgermeister wird er dem Gremium von Amts wegen angehören, er ist dann der Gesellschafter des stadteigenen Unternehmens, hat also weitreichende Befugnisse. Die CDU-Fraktion erhält den Anspruch, einen Nachrücker aus ihren Reihen zu benennen. Den Vorsitz im Aufsichtsrat werde er auch abgeben, kündigte Pilz an. Wer ihm in dieser Funktion folgen soll, bestimme das fünfköpfige Gremium selbst.

Mehrere Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft wirken auch im Lichterfest-Verein mit, dem Pilz seit seiner Gründung, an der er maßgeblich beteiligt war, vorsteht. Auch da will er als Bürgermeister in die zweite Reihe treten, aber dabei bleiben.