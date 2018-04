Engpässe bei Belieferung mit gelben Säcken

Martin Stralau

Erkner (MOZ) In Erkner gibt es seit einiger Zeit eine Unterversorgung mit gelben Säcken. In Verteilerstellen des zuständigen Entsorgungsunternehmens Alba, zum Beispiel im Rathaus, sind sie vergriffen. Als Ursache nennt Bernd-Rüdiger Worm, Chef der Alba Berlin GmbH, Verzögerungen bei der Lieferung durch den Produzenten gelber Säcke im Herbst 2017. Das sei „ein bundesweites, nicht Alba-spezifisches Thema“ gewesen. In der Folge gab es Verzögerungen in der Belieferung der Verteilerstellen, die durch Umverteilungen und Lieferanpassungen größtenteils kompensiert wurden. Zeitweilige Engpässe waren danach aber nicht zu verhindern. „In dieser Woche haben wir die letzte Nachlieferung erhalten“, sagte Worm am Freitag, bis Ende nächster Woche rechne man wieder mit einer Normalversorgung. Eine vergleichbare Situation habe es bisher noch nicht gegeben. „Wir gehen deshalb von einem einmaligen Ausnahmefall aus.“