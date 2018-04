Halben Haushalt aus der Havel gefischt

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel (MOZ) Stühle, Videorekorder, Kühlschrank, Fahrräder, Zelte - es gibt fast nichts, was die Fischer und Angler nicht schon an den Ufern der Havel zwischen Paretz und Trebelsee sowie in den Ketziner Bruchgewässern aus dem Wasser gefischt oder eingesammelt haben. Es ist alljährlich eine Gemeinschaftsaktion der Ketziner Fischerinnung und der Angler unter dem Motto "Saubere Havel".

Sieben bis acht Kubikmeter Müll, ein großer Container voll, kommen dabei zusammen, so auch am vergangenen Wochenende.

Nach nur knapp zwei Stunden waren die ersten Angler mit ihrem Kahn zurück. Beladen mit drei prall gefüllten blauen Müllsäcken und einem Reifen.

Fast zu gleicher Zeit schob Heiko Jantz einen EDEKA-Einkaufswagen, beladen mit einem luftlosen Schlauchboot und einem Autoreifen, auf das Gelände des gastgebenden Angler-Sport-Vereins Kraftfutterwerk Ketzin (HKW).

"Lag alles gleich nebenan in Sichttiefe am Hafen", berichtete er. Andreas Dietze, Vorsitzender des Anglervereins, gibt den Hinweis, auch auf dem kurzen Uferstreifen neben dem Vereinsgelände nachzusehen. Zwei Kubikmeter wurden allein hier schon eingesammelt - die Hinterlassenschaften eines Jahres vom wilden Camping. Langsam füllt sich der große Container.

Die Menge der Vorjahre wird wohl wieder erreicht, meinte Jens Zschirnt. Das zeige wie notwendig diese Aktion ist. Der Verein sei gemeinnützig, fügte er noch hinzu.

Schließlich wollen die Angler in einer sauberen Umwelt ihrem Hobby nachgehen. Wie Jörg Valjeur von der Ketziner Fischerinnung informierte, sei der Fischbestand in der Ketziner Havel und in den Nebengewässern recht gut, auch bei Aal und Hecht. Allerdings werden keine Zander mehr gefangen.

Die Sichttiefe in der Havel hat sich ganz erheblich verbessert. So finde die Brut nicht mehr genügend Futter und auch das Kraut wuchere unnormal stark. So seien im Sommer viele Uferbereiche kaum noch zu befahren. Dass es auch noch große Räuber in der Havel gibt, konnte Wilfried Stein bestätigen. Nach langem Drill waren an die 60 Meter Schnur von der Rolle. Der Fisch, wahrscheinliche ein großer Wels, war stärker. Ihn bis an und in den Kahn zu holen, gelang leider nicht. Und einen Neuzugang hatte Jörg Valjeur auch noch zu vermelden.

Die hier eigentlich nicht heimischen Schwarzmaulgründeln, ein etwa 20 Zentimeter langer Fisch, breiten sich nun auch in der Ketziner Umgebung aus. Eigentlich ist die Fischart in Brackgewässern des Schwarzen und des Asowschen Meeres zuhause.